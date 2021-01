Suprema Corte avisó a Lacalle que no instalará juzgados de género por falta de recursos

En sus últimos días como presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou, firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación, en la que le advierte que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto, confirmaron fuentes judiciales a El Observador. Agregaron que el dinero previsto no alcanza y por eso descartaron su instalación por completo, si no se asignan más recursos.