Casi 80% de las mujeres de más de 15 años sufrió violencia, según encuesta

En 2019, el 76,7% de las mujeres de más de 15 años sufrieron violencia de género en algún ámbito. Esto es aproximadamente 1,1 millón de mujeres, y representa un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2013 cuando se presentó la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones.

El resultado de la segunda encuesta que se actualizó seis años después, se presentó este miércoles, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizada en el marco del Observatorio sobre Violencia basada en Género hacia las Mujeres, que integra el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Según la encuesta realizada en 2019, la prevalencia de situaciones de violencia en el ámbito social representa el 21,1% (aproximadamente 300 mil mujeres) en el último año, y el 54,4% a lo largo de toda la vida.

Sobre los tipos de violencia, la sexual es la más frecuente y se registró un aumento de 8,3 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior (pasó de 36,5% a 44,8%). En estos casos, el principal agresor es una persona desconocida, generalmente un hombre (97,8%). Un tercio de las encuestadas declara haber vivido violencia de género en la calle, el 13,1% en el transporte público y el 9,6% en fiestas, boliches, bares, pubs y conciertos.

El porcentaje de mujeres que vivieron violencia durante la infancia es de 37,1%, es decir, casi cuatro de cada diez. Consultadas sobre el contexto familiar actual, el 18,4% reporta situaciones violentas.

En cuanto a las relaciones de pareja, el 47% de las mujeres declaró haber vivido violencia en el vínculo con su pareja o expareja durante toda la vida, y 19,5% en el último año. El tipo de violencia más frecuente en estos casos es la psicológica (44,6%).

Sobre el impacto emocional de la violencia de género, el 55,7% de las encuestadas reportó depresión, angustia, tristeza o miedo, además de dificultades del sueño (39,5%). En cuanto al impacto físico, el 27% requirió atención médica por las lesiones y el 23,5% debió ser hospitalizada.

Entre las mujeres que sufrieron violencia por parte de sus parejas o exparejas en los últimos 12 meses y señalaron que estuvieron presentes los niños o adolescentes de la familia, el 28,8% respondió que los actos ocurren cuando los menores están en la casa. Además, dos de cada diez mujeres que reportaron violencia declararon que su pareja actual o anterior ejerció violencia directa hacia los niños.

En lo que tiene que ver con la búsqueda de ayuda, más del 60% habló del tema con alguien conocido. Son muy pocas las que decidieron realizar una denuncia.

La encuesta indagó en la violencia en el sistema de salud e incluyó una pregunta sobre estas situaciones ejercidas durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo, que se legalizó en el año 2012. Se les preguntó sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley, por intentos de presión para evitar la interrupción del embarazo, y sobre haber recibido comentarios ofensivos o amenazas sobre no respetar la confidencialidad del caso.

El 54,4% de las mujeres de más de 15 años que se practicaron un aborto manifestaron haber vivido situaciones de violencia, o sea, alrededor de 12 mil mujeres.

Recursos destinados

La presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo que la violencia de género "es algo de lo que todos nos tenemos que ocupar y el Estado tiene una gran responsabilidad".

La ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580) aprobada en 2017 prevé acciones de todo el Estado, y a pesar de un presupuesto austero, Bottero señaló que las mujeres que integran la coalición de gobierno se comprometieron a hacer cumplir la normativa que establece, entre otras cosas, la creación de más juzgados especializados en violencia de género.

"El gasto se incrementó, el Ministerio de Desarrollo Social ha destinado más recursos para la violencia de género. El Ministerio del Interior hizo una inversión importante para la compra de tobilleras y la instalación de unidades especializadas en género en todas las jefaturas departamentales", ejemplificó.

Por otra parte, remarcó que la atención a las mujeres durante la pandemia "no se detuvo en ningún momento", ya que en los primeros dos meses de encierro voluntario hubo un aumento de 80% de llamadas a la línea de Inmujeres 08004141.

Inés Guimaraens

Una de las críticas que recibió el proyecto de ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento fue por la no asignación de recursos al Poder Judicial.

La implementación de la ley requiere la creación de 14 juzgados solo en Montevideo (ya hay 12 pero se necesitan 26) y la refacción de un edificio donde funcionaba un colegio en la Aguada y que fue adquirido para instalar allí los juzgados. Además se requieren cargos de jueces y técnicos en el interior, donde no existe una justicia especializada en la materia.

En el mensaje presupuestal enviado por el Poder Judicial, se incluía la creación de esos 14 juzgados especializados y 220 cargos de jueces para Montevideo y el interior, defensores, actuarios, psicólogos, psiquiatras y administrativos, entre otros.

El costo total de la ley de género que calculó el Poder Judicial fue de $ 557.893.753 (US$ 13 millones). Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuesto que envió el gobierno al Parlamento el 31 de agosto no contempló recursos para la ley. En el articulado no se hacía mención a la ley de violencia, ni a la creación de juzgados especializados.

El presupuesto incluido para el Poder Judicial era el mismo para todo el quinquenio, $ 7.523 millones por año (US$ 176 millones) que son $ 12 millones menos que el actual presupuesto.

Tras el pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón, en octubre los legisladores de la coalición acordaron con el Ministerio de Economía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y reasignarán recursos para que comiencen a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género en el norte del Río Negro.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, dijo que se convertirán los juzgados del viejo Código Penal en juzgados especializados. Para los nuevos juzgados no está prevista una partida de funcionamiento, pero se destinará una parte del ahorro generado por la Cámara de Diputados.

"Quisiera que esto no quedara en tres juzgados, la Suprema Corte de Justicia fue muy ambiciosa. Igual nos alegramos por estos tres juzgados porgue significa empezar a caminar. Hay que aprender a tener algo", señaló.

En tanto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se refirió a las dos fiscalías especializadas en violencia de género que se crearon este año, con las que llegan a siete las que funcionan en Montevideo.

Tobilleras electrónicas

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que las políticas de género "deben ser tomadas en la escuela y en el liceo como una política educativa más".

Se refirió a las 1.700 tobilleras que están en funcionamiento luego de la compra de 500 en abril en lo que consideró un "enorme esfuerzo" del Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la inversión de la cartera de seguridad, Larrañaga dijo que supera los $ 1.000 millones anuales, más de US$ 23 millones en políticas de género. En eso se incluye a 30 funcionarios de la División Políticas de Género, 695 en unidades especializadas en violencia de género,193 funcionarios que monitorean las tobilleras electrónicas, entre otras.