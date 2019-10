Banco Central de Argentina endureció el cepo y no se pueden sacar más de US$ 200 por mes

"Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA)decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservarlas reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", dijo el Banco Central en un comunicado.

Entre las medidas anunciadas, se estableció un un nuevo límite de US$ 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en US$ 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. Se trata de límites que no son acumulativos.

Este lunes a la mañana, el Presidente del BCRA, dará una conferencia de prensa a las +para explicar el detalle de los anuncios.

Según informó Clarín, sobre la hora 22 de este domingo, en plena noche electoral, los directivos de la entidad bancaria mantuvieran una reunión en la que se definió el cepo.

Horas antes, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza –que sustituyó a al renunciante Nicolás Dujovne–, aseguró que la intención del gobierno de Mauricio Macri –que perdió las elecciones de este domingo ante Alberto Fernández–, tiene el objetivo de que "la incertidumbre afecte lo menos posible a la población". "Las medidas que tomamos tiene un norte exclusivamente para bajar la incertidumbre y atender las necesidades básicas de la población", dijo el jerarca, según recogió Clarín.