"Barrio a barrio" alcanzó a 1.580 vacunados en Montevideo y Canelones esta semana

Llamada a llamada y puerta a puerta. Así está vacunando el Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la campaña "barrio a barrio" que se está desarrollando en Montevideo y Canelones.

Entre este miércoles y jueves el MSP vacunó a 480 personas que asisten a ollas populares en el departamento canario y desde este lunes alcanzó a 1.100 personas en diferentes puntos de Montevideo, informó el director Nacional de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sciarra, a El Observador.

La vacunación se realizó este jueves en Paso Carrasco, donde el pasado 26 de mayo el MSP había realizado la campaña "pueblo a pueblo". En esa oportunidad se registraron dos largas filas y aglomeraciones para recibir la vacuna de Pfizer. Con esa experiencia previa, la cartera cambió la pisada y ahora el Mides intervino para apoyar en la gestión de la agenda.

Según explicó Sciarra, esta vez se optó por no realizar "una promoción masiva" para anunciar que se iba a vacunar en Paso Carrasco, sino que hace dos días los representantes del Mides fueron al lugar y junto a los referentes del barrio identificaron a las personas que todavía no habían inoculado, las llamaron o fueron "puerta a puerta" a buscarlos. "Ya teníamos una agenda previa", señaló el jerarca.

Por otro lado, en Canelones la vacunación "barrio a barrio" sigue este viernes en Cerrillos donde hay 90 agendados y en Aguas Corrientes y además se sumarán otros pueblos, dijo Sciarra.

El plan no tiene un objetivo definido de cantidad de dosis que se darán, pero las autoridades quieren llegar a 56 barrios y asentamientos de Montevideo y a unas 90 ollas populares en Canelones y vacunarán "mientras siga habiendo personas y vacunas para hacerlo".

En este sentido, el ministro Daniel Salinas dijo el pasado 17 de julio que tienen la “obligación moral y de servidor público” de salir a captar a ese 10% de la población objetivo, mayor de 18 años, que por distintas circunstancias no se ha registrado.

El público que acude por una vacuna en el plan "barrio a barrio" es diverso. El jerarca del Mides contó que se vacunó a personas que tienen desde 12 años hasta adultos mayores y que las personas tenían diferentes motivos para no haberse vacunado mediante la agenda electrónica y por franja de edad.

"Hay gente que venía y nos decía que no se agendó porque no se iba a vacunar, porque tenía miedo, pero cuando vamos con el referente del barrio, que venimos trabajando hace tiempo y en el que la gente confía, cambian de opinión. Otra gente que se agendó y nos decía 'me tocó en el Antel Arena y no tengo plata para ir o tengo que llevar a mis hijos y es un boleto más'. Y también hay gente que no maneja la agenda electrónica", contó y agregó que también hubo casos de personas que no podían trasladarse y que se los inoculó en sus casas.

En Montevideo, alrededor del 5% de las personas en edad para vacunarse no ha mostrado intención de hacerlo mientras que en Canelones es el 8%. En total, la capital lleva a casi el 63% de la población vacunada con las dos dosis y en el departamento canario hay casi un 52%.