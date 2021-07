Campaña "Barrio a Barrio" vacunará en 56 barrios y asentamientos de Montevideo y en casi 90 ollas populares en Canelones

En 56 barrios y asentamientos de Montevideo y en unas 90 ollas populares de Canelones –a cada una de las que concurren alrededor de 200 personas–, el Ministerio de Salud Pública desplegará su plan de vacunación "Barrio a Barrio", en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y ASSE. El plan se lanza este lunes en Montevideo y el miércoles en Canelones.

La llegada de la variante Delta al país, que se constató este sábado en 26 personas a partir de 65 muestras y de otras cepas como la Beta (sudafricana que se detectó en 14 personas), la Alfa (dos casos) y uno de la Lambda, fue tomada por el gobierno y por el MSP como una “oportunidad de mejora”.

En ese sentido el ministro Daniel Salinas dijo el sábado que tienen la “obligación moral y de servidor público” de salir a captar a ese 10% de la población objetivo, mayor de 18 años, que por distintas circunstancias no se ha registrado.

"Ahora se trata de acercar la vacuna a la gente", afirmó el director Nacional de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sciarra, a El Observador. Esta división del Mides es la que se encargará de concurrir a los lugares asignados y ahí agendar a las personas para que puedan recibir sus vacunas contra el coronavirus en los vacunatorios que se instalarán en lugares cercanos.

En Montevideo, alrededor del 5% de las personas en edad para vacunarse no ha mostrado intención de hacerlo mientras que en Canelones es el 8%. Las modalidades de Montevideo y Canelones para acercar a ese porcentaje "marginal" de personas que todavía no se han vacunado son diferentes. En Montevideo, los técnicos del Mides concurrirán a los asentamientos junto a referentes barriales y allí agendarán para los días siguientes a las personas interesadas. Esa agenda será enviada al Ministerio de Salud Pública que es el que se encargará de coordinar la vacunación.

Es por eso que este lunes comenzará la vacunación en un barrio del Municipio F. Ahí se instalará un vacunatorio móvil y las personas agendadas podrán recibir su dosis de la vacuna de Pfizer, que será la utilizada en este plan así como también se hizo en el Pueblo a Pueblo. En Montevideo, según Sciarra, se tiene planificado instalar diez centros de vacunación en barrios y asentamientos por semana, pero no está determinado el límite de tiempo que durará el plan dado que dependerá de la disponibilidad de las vacunas.

En Canelones el proceso es más lento y este lunes el Mides entregará el censo de las personas interesadas en vacunarse al MSP. Dadas las características del departamento, ahí la conexión con los barrios se hizo a través de las ollas populares, donde el Mides se contactó con los referentes de las organizaciones que llevan adelante la tarea. La estimación que manejan desde el gobierno es que irán a entre 80 y 90 ollas populares a cada una de las cuales concurren alrededor de 200 personas diariamente. Al haber menos recursos económicos y humanos, la idea es que los vacunatorios sean en el mismo lugar en donde se encuentran las ollas o en algún centro barrial o casas de familias cercanas.

En el departamento canario el proceso de agenda se hará entre lunes y martes y el miércoles se comenzará con la vacunación. Sciarra confirmó que en Canelones se priorizará la Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich y Paso Carrasco. "Esto se da porque en la Oficina de la Ciudad de la Costa del Mides se hizo un trabajo cuerpo a cuerpo con las ollas y era mas conveniente para dejar asentado un sistema y luego replicarlo en otros barrios", aseguró

Canelones sigue el siendo el departamento con menor porcentaje de vacunación con un 60% de vacunados con primera dosis y un 49,50% con ambas dosis. Eso está casi 8% por debajo del porcentaje nacional que es del 57,83%. Fuentes de salud departamental de Canelones afirmaron que la campaña de vacunación en el departamento será una "patriada", debido a las distancias que se deberán recorrer para vacunar en los diferentes lugares, por la conectividad que es mucho más limitada que en Montevideo y la cantidad de recursos disponibles, tanto humanos como económicos, para lograr una vacunación efectiva.

"La etapa de 'pueblo a pueblo' también incluía a los barrios. En los departamentos del interior ya se ha vacunado en los distintos barrios con un éxito rotundo; ahora estamos comenzando en Montevideo y Canelones en un trabajo en conjunto con el Mides, las intendencias y ASSE para acercar la vacuna a la mayor cantidad de gente posible", había explicado el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, en rueda de prensa el 16 de julio.

"Invitamos a todas las personas que aún no han recibido la vacuna y lo deseen a que lo hagan. Hay un 14% de la población objetivo que aún no ha sido vacunada y nuestra intención es que todos los uruguayos puedan recibir la vacuna", sostuvo Satdjian.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también había señalado que el gobierno no dispuso que la vacunación sea "obligatoria", pero aclaró que, desde su percepción, ir a vacunarse debería serlo. "Es la segunda etapa. Vacunas hay (...), vamos a ir por aquellos que todavía no llegaron. Por los motivos que sea; porque se les dificultó acceder al sistema, porque había temas logísticos o estaban más lejos, Más allá de una segunda ronda pueblo a pueblo, que se está haciendo, también (hay que) ir a los barrios donde el sistema de vacunación no tuvo todavía el impacto necesario para que Uruguay dé otro salto más en el nivel de vacunación, que, hasta el momento, definimos que no sea obligatorio, pero es una obligación ir a vacunar. Cuando vemos los resultados, decimos 'tenemos que ir a vacunarnos'".