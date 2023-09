Basso, el proyecto del seven que explotó con Los Teros en el Mundial de Rugby: “Nos dimos cuenta que somos muy peligrosos en ataque”

La titularidad de Bautista Basso fue una de las sorpresas de Los Teros en el arranque del Mundial de Rugby Francia 2023. No porque el wing no tenga un enorme potencial y talento, si no porque venía del seven y no había tenido oportunidad de sumar minutos con Peñarol. Sin embargo, el jugador surgido en Old Boys mostró los resultados de la apuesta que la estructura técnica de Uruguay hizo cuando decidió que fuera a Los Teros evens para la temporada del Circuito Mundial: adquirió más velocidad, más explosión y mejoró su defensa, todo lo cual se vio en los primeros dos partidos de Los Teros, ante Francia (donde fue titular) y ante Italia, donde le tocó venir desde el banco.

El joven jugador (21 años), uno de los seis exponentes de la generación 2001, la más chica del plantel, habló con El Observador sobre cómo se viene sintiendo en este torneo.

Te tocó ser titular en el primer partido, entrar en el segundo, has tenido mucha actividad. ¿Cómo vas viendo el Mundial de los Teros para vos?

El Mundial de los Teros creo que ha sido muy bueno. Un primer partido jugándole de igual a Francia, que nadie se lo esperaba. Contra Italia en el primer tiempo nos adaptamos muy bien a nuestro plan de juego, lo cumplimos casi a rajatabla y terminamos arriba. El segundo tiempo no cumplimos mucho el plan de juego, Italia se largó a jugar un poco más y no obtuvimos el resultado que queríamos. A pesar de eso fue también un tremendo partido.

Y personalmente muy contento de poder tener los minutos que estoy teniendo. Soy chico, es mi primer mundial y capaz que no me lo esperaba tan así, jugar 80 contra en Francia, pero creo que también laburé mucho para eso. Fui agarrando a confianza en el seven, en los partidos de los warm-ups y creo que lo hice bien. Contento de mi evolución y de lo que viene haciendo el Mundial para mí.

Si te decían hace un año que ibas a estar arrancando el titular contra Francia, jugando contra Italia, era difícil imaginarlo ¿no?

Si, era muy difícil. Pasó todo muy rápido, fue todo muy de golpe. Justo el otro día Chalo (Vilaseca, excapitán de Los Teros y hoy comentarista de ESPN) me preguntaba en la conferencia de prensa, ‘hace dos años estabas jugando en el club y ahora estás por debutar en el mundial’. Creo que se trata de aprovechar las oportunidades. Lo del seven fue muy importante. Me acuerdo de una charla con el Mono (Meneses), que me dijo que me iba a sumar mucho y fue así. Me dio destrezas y técnica, eso me ayudó un montón.

¿Te daba un poco de miedo ir al seven y perder pie en el 15?

Justo mi posición es de wing, así que no tenía mucho miedo porque sabía que me iba a servir. Sabía también que me iba a dar confianza jugar un circuito mundial contra los mejores del mundo, una competencia que Uruguay no tiene y el seven me lo dio. Te da experiencia, te da entrar a un estadio lleno de gente, eso también te ayuda mucho para el mundial.

A lo largo de la temporada del circuito uno veía que realmente se habían transformado, no eran los mismos que arrancaron. ¿Ustedes lo sintieron así?

Si. Fue el roce de los partidos, entrabas a jugar y todos los partidos eran difíciles, no tenías uno accesible. Eso te requiere mucho entrenamiento y prepararte para estar a la altura.

¿Cómo es la vida de plantel acá? Es un grupo que se conoce mucho y vos sos parte de la generación también más chica.

Sí, de la 20021 somos 6, es una locura pensar que hace un par de años estaba jugando con ellos en la 20 y ahora estoy compartiendo con ellos un Mundial de mayores, o que en 2019 estábamos jugando el Argentino M18. Son cosas que no te las imaginás. El grupo está tremendo, soy de los más chicos, pero los más grandes te integran al toque, todos nos llevamos de diez, notable. La verdad es que me re divierto, es un tremendo grupo.

¿Cómo fue el post de Italia? Cochi Durán ndijo que el día siguiente era un día de duelo para después ya enfocarse en Namibia, ¿cómo lo vivieron ustedes?

Sí, yo apenas terminé el partido no me cayó mucho la ficha. Después cuando tuvimos la ronda y habló el Vila, ahí sí que me cayó y me puse muy mal, Ahí fue cuando me di cuenta que realmente lo teníamos. El momento del vestuario fue muy duro, y hasta al otro día de mañana también. Estaba todo muy... era una sensación rara. Pero después fuimos hablando con los chicos, y cuando habló Mono me di cuenta que hay que pasar la página porque todavía quedan dos partidos de un Mundial. Uno es Namibia que es muy importante para nosotros, y después los All Blacks, que también es un desafío muy bueno. Ahora pude pasar la página, capaz que después del Mundial lo vuelvo a pensar y también me pongo mal, pero ahora ya estoy enfocado en lo que viene.

¿Cómo viviste en partido ante Namibia? Te tocó entrar en el segundo tiempo, quizás en el momento más difícil, cuando ellos se venían con todo.

Sí,me tocó entrar en un momento muy difícil. Yo me imaginaba entrando a definir el partido. Cuando entré fue con la cabeza de meterle con todo y tratar de darle vuelta. Italia en el segundo tiempo se largó a jugar un poco más. En el primer tiempo creo que no leyó lo que nosotros queríamos jugarle.

Namibia cuidó muchos jugadores contra Francia y la pasó muy mal. ¿Cómo crees que les puede pesar el hecho de haber perdido 96-0?

Creo que para nosotros está bueno, capaz que les influye en el aspecto mental. Pero obviamente nosotros estamos enfocados en nuestro plan de juego para Namibia, y supongo que ellos también van a ir con una cabeza distinta porque guardaron sus mejores jugadores. Yo prefiero hablar más de nosotros, enfocarnos en lo nuestro. No me gusta mucho hablar del resto, pero si, es algo que capaz

¿Por dónde hay que jugar el partido? ¿te imaginás el mismo plan de salir a atacar mucho?

Yo creo que a medida que fuimos jugando a este mundial nos dimos cuenta que somos muy peligrosos en ataque. Si nos largamos a jugar más, teniendo la pelota, teniendo la posesión de la pelota vamos a ser muy peligrosos ahí. Hay que jugar mucho más.