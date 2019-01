Benech: "Es tan malo robar una gallina como robar 200 vacas"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, dijo este martes que en el caso de abigeato en Rocha “hubo personas que se valieron del conocimiento que tienen y de algunos sistemas para hacer un uso en beneficio propio de ese sistema”.

A su vez, el ministro defendió nuevamente el sistema de trazabilidad, aludiendo que si no funcionara no se hubiese podido detectar a los infractores, mientras que aclaró que hay más casos que se están investigando.

"Desde nuestro punto de vista es tan malo robar una gallina como robar 200 vacas", expresó el ministro, quien participó de una jornada sobre competencia de la cadena láctea, realizada en la Torre Ejecutiva.

El jerarca también manifestó que se están haciendo revisiones internas (en lo concerniente al Sistema Nacional de Identificación Ganadera), después de los dos connotados casos que se dieron en el último tiempo, uno en Treinta y Tres y otro en Rocha.

“Ningún sistema es invulnerable, si no no habría infracciones de tránsito. El sistema es perfectible, pero hay que ahondar en la conciencia colectiva y el control social porque desde el ministerio no se puede estar en todos los lugares”, expresó.

Benech aclaró nuevamente que la trazabilidad ganadera y el uso de la caravana electrónica no da la propiedad, sino que eso lo hace la marca, por lo que sostuvo que son los productores los que “tiene que hacerse responsables”.

Finalmente, indicó que se sancionará a los involucrados en la maniobra, con medidas que pueden implicar multas económicas, perder el permiso como operador o para los productores incluso hasta perder el número de la Dirección de Control de Semovientes (Dicose).

“Depende de la gravedad del tema, pero puedo decir de primera mano que yo firmó muchas sanciones”, apuntó finalmente Benech.