Bergessio recibió dos partidos de sanción por su expulsión contra River Plate

El delantero de Nacional Gonzalo Bergessio recibió un sanción de dos partidos por la expulsión que sufrió el pasado sábado contra River Plate en la cual Diego Riveiro le mostró roja directa por ir a disputar una pelota dividida con Santiago Brunelli con uso de fuerza excesiva.

Riveiro denunció en el informe confidencial que expulsó al goleador del Apertura (13 goles) por "juego brusco grave". Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió este lunes darle dos partidos de sanción por "agresión".

El fallo tuvo los votos favorables de Juan Diego Menghi (representante de Peñarol), Ángel Alonso (representante de Defensor Sporting), Daniel Queijo (River Plate), Pablo Barreiro (Nacional) y Fernando Rígoli (Rampla Juniors), pero también contó con el voto discorde del representante de la Mutual Juan Pablo Decia.

Este último expresó a Referí las razones de su discordia: "Entiendo que el jugador fue expulsado por juego brusco conforme surge del confidencial del árbitro. No se denunció agresión por parte de los árbitros, por lo que mal puede el Tribunal soslayar este extremo y encuadrar la expulsión en una figura que ni siquiera fue denunciada. Tampoco configura juego brusco por cuanto no estaba amonestado por ninguna de las causales que establece el artículo 9.15 del Código Disciplinario. En suma, a la luz de los hechos denunciados y siguiendo los principios de legalidad y tipicidad, entiendo que la conducta es atípica y no tipifica en ninguna de las figuras previstas por el Código Disciplinario".

El artículo 9.15 del Código tipifica al juego brusco de la siguiente manera: "Quienes en acción de juego, fuera de los Casos del artículo 9.12, realicen una zancadilla, carguen deslealmente, pongan en peligro el físico de otro jugador, empleen brusquedades, si ya estuvieran observados por cualquiera de estos hechos, serán sancionados con suspensión entre uno (1) y tres (3) partidos".

Con estos argumentos, Decia abogó por una sanción de un solo partido, algo que no fue acompañado por el resto del elenco del Tribunal.

Bergessio se perderá el debut contra Cerro Largo en el Goyenola, por la primera fecha del Clausura, y ahí Nacional podrá pedir su rehabilitación ya que no cuenta con antecedentes en los últimos tres meses y porque entonces habrá cumplido el 50% de la pena. Por lo tanto, en la segunda etapa estará ante Progreso en el Gran Parque Central.

Diogo De Oliveira suspendido ante Peñarol

El Tribunal también castigó al delantero brasileño de Plaza Colonia, Digo Oliveira, con tres partidos por su expulsión contra Boston River.

El delantero fue denunciado por puntepié intencional en forma de plancha y nuevamente Decia emitió un vote discorde entendiendo que la conducta del jugador ameritaba una sanción de dos partidos porque no hubo plancha sino un pisotón.

Leonardo Carreño

Diogo le hizo un gol a Peñarol en el pasado Clausura

Diogo ya cumplió la sanción automática contra Wanderers, la noche que Plaza Colonia se consagró campeón del Apertura, y jugó contra Rentistas el domingo porque el fallo recién salió este lunes.

No podrá estar en el debut del Clausura en el Parque Prandi contra Peñarol porque ese será su segundo partido de castigo. Ahí cumplirá el 50% de la pena y Plaza lo podrá rehabilitar (tampoco tiene antecedentes) para que juegue en la segunda fecha ante Motevideo City Torque en el Franzini.