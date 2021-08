Sin Bergessio, autor del 54% de los tantos de Nacional; ¿quién hace los goles?

Nacional tendrá una baja de peso, Gonzalo Bergessio, el próximo domingo cuando vaya al Estadio Charrúa para visitar a Cerrito por la 13ª fecha del Torneo Apertura, la antepenúltima etapa del certamen en el que los albos buscan recortarle puntos a Plaza Colonia, líder con tres puntos más en la tabla.

El capitán y goleador del equipo tricolor llegó a cinco tarjetas amarillas y se perderá el encuentro en el césped sintético del estadio del Parque Rivera.

Con su ausencia, a Nacional le faltará más de la mitad del poderío ofensivo de su equipo, teniendo en cuenta la cantidad de goles marcados en lo que va del torneo.

Bergessio anotó 12 de los 22 goles de Nacional en el Apertura, el 54,5% del total.

Diego Battiste Gonzalo Bergessio lleva 12 goles en 12 partidos del Apertura

Con 12 juegos disputados, el argentino tiene un promedio de un gol por partido en el presente torneo, en el que logró la mitad de sus tantos en dos tripletes, ante Wanderers y Fénix, algo que también logró en esta temporada en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional.

Además, antes del partido que se perderá ante Cerrito venía con la puntería fina, habiendo marcado en los dos últimos encuentros ante Villa Española y Deportivo Maldonado.

¿Quién hace los goles?

La gran pregunta cuando no está Bergessio en Nacional, es quién hace los goles.

En la previa del partido ante Cerrito los tricolores recuperaron a Leandro Fernández, el argentino que volvió al gol luego de 10 partidos al marcar frente a Deportivo Maldonado.

Diego Battiste

Leandro Fernández volvió a anotar

El atacante argentino que lleva dos goles en el Apertura se perfila para ser quien ocupe el frente de ataque en lugar de su compatriota.

Con dos goles anotados en el actual torneo también aparecen los floridenses Brian Ocampo, titular indiscutido en el equipo aunque en los últimos encuentros ha tenido actuaciones irregulares, y Alfonso Trezza, quien también suma un par y que tuvo partidos en los que fue titular, siendo relegado al banco de suplentes.

“El tractor”, como llama el técnico Alejandro Cappuccio al extremo derecho, podría ser una de las opciones para ingresar en el rearmado ofensivo para el domingo.

Diego Battiste

Trezza festeja su gol junto a Corujo

Luego, la lista de goleadores tricolores la completan jugadores que han marcado un solo tanto.

Uno de ellos es Guillermo May, quien en los primeros partidos apareció como el primer recambio ofensivo a la hora de refrescar el ataque en los segundos tiempos.

También con un tanto está Gonzalo Vega, el delantero que retornó al club a pedido de Cappuccio y que ha sido generalmente suplente, sin poder aún demostrar el nivel que tuvo en Rentistas.

Diego Battiste

Gonzalo Vega tras su gol a Rentistas

Andrés D’Alessandro también marcó un gol, ante Villa Española. El enganche argentino suele ingresar en los segundos tiempos para aportar su visión de juego, tanto cuando los partidos están cerrados, como cuando los albos tienen la ventaja.

Y el otro jugador que marcó goles es Camilo Cándido, en su recordada actuación en el triunfo ante Peñarol por 2-0 en el clásico en el Gran Parque Central. Cuando hizo el tanto, Cappuccio lo había colocado como volante por izquierda, puesto que después repitió en el primer clásico por Sudamericana, donde no repitió su actuación, por lo que volvió al lateral, su puesto natural.

D. Battiste

Cándido y su golazo en el clásico

“Nos sentimos subestimados”

Además de Bergessio, ante Cerrito, Nacional tampoco podrá contar con Guzmán Corujo, también por haber llegado a cinco amarillas y quedar suspendido.

Al cumplir la sanción, ambos jugadores reaparecerán para los últimos dos partidos del Apertura, ante Liverpool y River Plate, con sus fojas limpias. Y también para en caso de llegar a una eventual final para definir el torneo.

En Cerrito no cayó muy bien que ambos jugadores hayan llegado a cinco amarillas para saltear el partido de este domingo frente a ellos.

Roland Marcenaro, el técnico del equipo, se refirió al tema. "Hablo como entrenador de Cerrito y como hincha de fútbol, no puedo separar, soy uno solo. Primero que nada respeto las decisiones de mis colegas porque no soy Gardel, no soy Guardiola, tengo años en esto pero cada vez me convenzo más que cada día que pasa es para aprender y mejorar, y cada uno tiene sus opiniones y estrategias", expresó este martes en Sport 890.

"Siento que nos subestiman un poco, pero es una decisión y cuando empiece a rodar la pelota, transcurran los 90 y pico de minutos y termine, veremos qué pasa", agregó.

Diego Battiste

Roland Marcenaro, DT de Cerrito

Para Marcenaro, la ausencia de estos dos futbolistas en Nacional "es una ventaja importante” para su equipo. “Corujo para mi es el corazón de la defensa de Nacional”, comentó y sobre Bergessio dijo que "cuando la pelota le cae en el área el tipo la manda a guardar".

El entrenador admitió que al principio de la semana pasada le habían comentado que Corujo y Bergessio se iban a hacer amonestar para no jugar contra Cerrito, y que cuando se enteró de esa situación, "no la podía creer".

Otro que se expresó al respecto fue el volante Ignacio Avilés, quien no podrá estar el domingo por haber sido expulsado este lunes, y que en declaraciones a radio Oriental, señaló: "Nos sentimos subestimados por Nacional, nos molesta".

Según supo Referí, ninguna de las amarillas fue buscada con el fin de no jugar ante Cerrito y estar para los últimos partidos. La razón de la amonestación de Corujo fue porque arrastra una sobrecarga muscular y el técnico decidió pararlo y que no jugara ante Cerrito en una cancha de césped sintético, donde las molestias pueden agravarse.

En tanto, la amarilla de Bergessio no fue planeada por el entrenador. Simplemente, le sacaron la tarjeta por protestar.

Amistoso ante Rocha FC

Nacional retomó los entrenamientos este martes en Los Céspedes y los suplentes hicieron fútbol amistoso ante Rocha FC. En el equipo tricolor se pudo ver en acción a Andrés D’Alessandro, Thiago Vecino, Rafael García, el arquero Martín González y Mathías Laborda, quien se perfila para ser el sustituto de Corujo en el partido ante Cerrito del próximo domingo a la hora 18:00.