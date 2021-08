El entrenador de Cerrito tras las amarillas de Corujo y Bergessio: "Siento que nos subestiman"

Guzmán Corujo y Gonzalo Bergessio no jugarán el domingo a la hora 18 en el Charrúa frente a Cerrito por la fecha 13 del Apertura. Ambos recibieron la quinta tarjeta amarilla contra Deportivo Maldonado, por lo que deben cumplir un partido de suspensión. Quedarán habilitados para el cierre del campeonato, contra Liverpool y River Plate.

La amarilla de Corujo fue notoriamente buscada durante el segundo tiempo del partido pasado. Mathías Laborda, quien iba a entrar por él cuando fuera amonestado, estuvo varios minutos calentando afuera del campo de juego, esperando a que el árbitro Daniel Fedorczuk le sacara la amarilla a su compañero. Hasta que en el minuto 72, después de varios intentos, Corujo molestó la ejecución de un tiro libre rival y recibió la tarjeta.

Roland Marcenaro, técnico de Cerrito, próximo rival tricolor, habló sobre la situación. "Hablo como entrenador de Cerrito y como hincha de fútbol, no puedo separar, soy uno solo. Primero que nada respeto las decisiones de mis colegas porque no soy Gardel, no soy Guardiola, tengo años en esto pero cada vez me convenzo más que cada día que pasa es para aprender y mejorar, y cada uno tiene sus opiniones y estrategias", expresó en Sport 890.

Y añadió: "Siento que nos subestiman un poco, pero es una decisión y cuando empiece a rodar la pelota, transcurran los 90 y pico de minutos y termine, veremos qué pasa".

Si la situación genera una estimulación extra para su equipo, el entrenador dijo que "la motivación es el hecho de jugar con Nacional en el Charrúa, un marco notable, terrible piso, la posibilidad de trabajar en un lugar que tiene todo y tenés que brillar. Vamos a tratar de minimizar el rival en lo que podamos y proponer nuestro juego. De las decisiones del rival no tengo ni que opinar, ni puedo hacer nada".

Para Marcenaro, la ausencia de estos dos futbolistas en Nacional "es una ventaja importante para nosotros" porque "Corujo para mi es el corazón de la defensa de Nacional" y sobre Bergessio dijo que "cuando la pelota le cae en el área el tipo la manda a guardar".

El entrenador admitió que al principio de la semana pasada le habían comentado que Corujo y Bergessio se iban a hacer amonestar para no jugar contra Cerrito, y que cuando se enteró de esa situación, "no la podía creer".

A falta de tres fechas para el final, Plaza Colonia lidera el Apertura con 29 puntos, seguido de Nacional con 26. Cerrito, que ascendió este año, ocupa la novena ubicación con 15 puntos; en la fecha anterior empató 1-1 con Villa Española y en la undécima venció 2-0 a City Torque.