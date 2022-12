Billie Eilish: "Me siento más poderosa cuando me siento masculina en mi vida"

Billie Eilish es la primera artista nacida en el siglo XXI que encabeza las listas Billboard y también en ganar un Oscar. La cantante de 20 años, conocida por su imagen con ropa holgada, cuenta a la BBC que le gusta sentirse más masculina que femenina.

"Me siento más poderosa cuando me siento masculina en mi vida", explica en una entrevista con la BBC dentro del especial 100 Mujeres, la lista que elabora la BBC con las mujeres más inspiradores e influyentes del mundo cada año. "También puedo encontrar poder en lo femenino. Es una especie de balance entre los dos", agrega.

"Cómo ando, cómo me encuentro, y mi ropa, mi cara, mis joyas y mis dedos, todo lo que soy en el día a día... me gusta sentirme más masculina que femenina, me hace sentirme mejor", explica la artista tres horas antes de que comience su penúltimo concierto de su gira Happier Than Ever en Australia.

"Tuve problemas durante mucho tiempo, porque quería sentirme femenina y que me gustara", indica la cantante.

"Se trata de encontrar momentos donde poder tenerlo y que sigas sintiéndote bien, como ahora que llevo una camiseta ajustada", agrega antes del concierto, parte de una gira mundial que la ha llevado por cuatro continentes durante siete meses. Como parte de esta gira, que comenzó el pasado mes de febrero, la artista actuará el próximo año en Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México, donde concluirá su tour en Guadalajara el 2 de abril.

Un número de junio de 2021 de la revista Vogue británica mostraba a la cantante, que entonces tenía 19 años, con un vestido ajustado de corsé satinado con un corte a la altura de la rodilla, que se alejaba de los atuendos emo holgados y sin género de los que había sido sinónimo. La portada generó comentarios no solo en internet, sino también en el New York Times, que comentó que a algunos no les había gustado que desafiara los estereotipos de género.

Getty Images

Crecer en el centro de atención

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació y creció en Los Ángeles de padres actores y músicos, que tuvieron papeles secundarios en series como Friends y The West Wing. Estudió en casa con su hermano, el guitarrista y cantautor Finneas O'Connell. Ya escribía canciones a los cuatro años. Su ascenso al estrellato es ya leyenda.

Una noche de 2015, Billie, de 14 años, subió Ocean Eyes, escrita por Finneas, a la plataforma SoundCloud para que su profesor de baile pudiera escucharla.

Cuando se despertó, miles de personas la habían escuchado. Le siguió un contrato discográfico y una serie de incómodos encuentros con hombres mayores.

Getty Images Ha ganado siete premios Grammy y es la primera artista femenina de la historia en ganar las cuatro categorías generales la misma noche.

"Miro hacia atrás con cariño en su mayor parte, pero, ya sabes, era tan raro ser una niña de 14 años con mi hermano de 17 años y, ya sabes, haciendo cientos de reuniones constantemente", dice. "Eran muchas reuniones con gente que no sabía cómo hablar con niñas de 14 años".

A medida que su fama se disparaba, también lo hacían sus cuentas en las redes sociales. Con 100 millones de seguidores en Instagram y más de 60 millones en TikTok, una publicación de Billie Eilish genera todo un motor mundial de comentarios. "Crecer en el ojo público es una experiencia dolorosa", reconoce.

Durante su carrera también tuvo que lidiar con la sensación de no ser suficiente. "No sabía qué estaba haciendo. He tenido tantas veces en mi vida el síndrome del impostor", declara.

Getty Images

"Your Power"

La canción favorita de Billie, Your Power, con letras como "puede que no quieras perder tu poder, pero tenerlo es tan extraño", dio lugar a un momento especialmente eléctrico en la última noche de la gira en Perth, cuando docenas de mujeres jóvenes levantaron trozos de papel que decían "gracias" mientras ella cantaba la balada.

Los carteles fueron confeccionados por la australiana Alyssah Louise, de 19 años, que los distribuyó entre los fans en el exterior. Para Alyssah, la canción trata de un periodo de abusos en su propia vida.

"Your Power es una canción con la que casi todo el mundo puede identificarse", explica a la BBC. "Cuando escucho esta canción, pienso en el hombre que abusó de su poder cuando estaba conmigo, en cuánto trauma me ha causado, física y emocionalmente".

Billie dice que la canción trata de varias personas que ha conocido, que han tenido influencia sobre otros y han luchado contra eso.

"Es muy difícil tener tanto poder, en general", dice.

"Y es muy difícil cuando realmente no tienes poder y de repente tienes mucho poder y es difícil no aprovecharte de ello y abusar de él. Esto vale para todo en la vida", agrega.

Esta nota forma parte del especial de la BBC con las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2022.

