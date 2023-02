Bloque de 15 clubes espera fallo de la Justicia: si desestiman acción de amparo, no irán a votar

Dirigentes de Peñarol, Defensor Sporting, Danubio, Liverpool, Fénix, Progreso, Cerro Largo, River Plate y Wanderers se reunieron este miércoles en el hotel de la Ciudad Vieja donde minutos antes Pablo Ferrari había anunciado que Conmebol lo bajó de la elección a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se llevará a cabo este jueves en el Estadio Centenario.

En la reunión analizaron qué postura adoptarán en los comicios.

Finalizado el cónclave, uno de los dirigentes dijo a Referí: "Vamos a esperar qué resuelve la Justicia este jueves al mediodía. Si aceptan el recurso de amparo que presentamos, no habrá elecciones, pero si lo desestiman no nos vamos a presentar a votar. Es una muestra contundente de nuestro rechazo a la reelección de Ignacio Alonso y porque además ya no tiene sentido, porque bajaron a nuestro candidato. Es más, para evitar alguna rispidez es mejor que no vayamos"

La Justicia Civil citó para este jueves a la hora 12 a una audiencia en la que decidirá si accede a la acción de amparo presentada por 15 clubes que solicitan suspender las elecciones.

La acción fue promovida por Peñarol, Defensor Sporting, Danubio, Liverpool, Fénix, Progreso, Cerro Largo, River Plate, Uruguay Montevideo, Bella Vista, Villa Teresa, Artigas, Rocha, Basáñez y Salus.

Foto: Leonardo Carreño.

La Justicia ordinaria citó a la Mesa Ejecutiva de la Liga de Primera División Amateur y a los clubes demandantes.

Los clubes reclaman que la elección de la Primera División Amateur (la divisional C) es ilegítima ya que se hizo con voto a mano alzada, y entienden que debía hacerse por voto secreto.

La Liga Amateur votó favorablemente por Alonso, lo que significan seis votos en la elección presidencial en un Congreso compuesto por 76 voluntades.