Ferrari le contestará a Conmebol con la última esperanza de llegar a las elecciones de la AUF

Tras anunciar en conferencia de prensa que Conmebol lo bajó de su candidatura a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pablo Ferrari habló con Referí y dejó abierta una última esperanza para poder presentarse al acto eleccionario previsto para este jueves a la hora 18.00 en el Estadio Centenario.

"Mañana me reúno con mis abogados, voy a preparar la contestación, no voy a tardar 17 días para contestar una nota, voy a contestarla mañana si es que puedo, por la tarde. Trataré de revertir lo que dice la Conmebol que es erróneo desde todo punto de vista, yo no soy funcionario público", dijo Ferrari a Referí.

Conmebol no extendió el certificado de idoneidad para presentarse a las elecciones aduciendo que Ferrari ocupa un cargo público. Ferrari es subsecretario nacional del Deporte pero el 26 de enero pidió licencia para presentar su candidatura a la AUF. Según Ferrari el cargo que desempeña no es un cargo público sino un cargo de confianza.

"A mí me bajaron, mi aspiración es que esto se revierta, pero como viene la tendencia, a mi nota le van a decir que no. Fui claro en la declaración jurada, 'señores de la Conmebol, estoy de licencia en mi cargo, si soy electo presidente de la AUF renuncio a los 15 minutos'; eso está en mi declaración jurada. No era la opción renunciar a mi cargo en la Secretaría, ¿por qué manejar una decisión que no era la correcta? Lo hice asesorado, con abogados vinculados a Conmebol que me dijeron que no hay ninguna norma que me prohíba presentarme de la manera en que me presenté. En el mundo real no, en el mundo irreal no lo sé, creo que hoy estamos viviendo en el mundo irreal", manifestó Ferrari.

"El 2 de febrero me pidieron un timbre de Conmebol, se lo mandé, les dejé mis números, mi mail, pero demoraron 17 días para decirme que no estaba habilitado", concluyó molesto Ferrari.