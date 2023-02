Pablo Ferrari no será candidato a presidente de la AUF: "No me bajo de la candidatura, me bajan"

Pablo Ferrari anunció este miércoles en conferencia de prensa que no será candidato a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El actual subsecretario nacional del Deporte fue notificado este mismo miércoles que debía renunciar a su cargo en el estado para que Conmebol le diera el certificado de idoneidad que le iba a permitir ser formalmente candidato para ocupar el sillón de la sede de la calle Guayabos.

En un hotel de la Ciudad Vieja, Ferrari convocó sobre la hora 19.30 a una conferencia de prensa.

Concurrieron a la misma los presidente de los clubes que promovieron su candidatura: Ignacio Ruglio de Peñarol, Alberto Ward de Defensor Sporting, Arturo Del Campo de Danubio, Ernesto Dehl de Cerro Largo, Alfredo Jaureguiverry de Cerro, José Luis Palma de Liverpool, el delegado de River Plate Ricardo García, el dirigente de Fénix Álvaro Chijane, el delegado de Danubio Francisco García Arnaval, Carlos Ham, representante de Wanderers y el delegado de Peñarol Julio Trotchansky, entre otros.

Ferrari llegó acompañado de su padre Aldo y dio una breve conferencia que arrancó aplausos de quienes lo acompañaban.

"Gracias a todos los clubes que me acompañan, de la A, de la B, de la C y del femenino. Desde el 27 de enero cuando se presentaron las dos candidaturas a la Asociación Uruguaya de Fútbol con toda la documentación exigida por la Conmebol, comencé un corto pero intenso camino con la intención de ser presidente de la AUF. Hice una campaña con total transparencia y honestidad. Parece que del otro lado, y apoyados por grupos de interés, quieren ganar el campeonato en los escritorios y sin rivales. Hoy, 17 días después de comenzada la campaña y cuando faltan horas para su término, luego de que la Comisión Electoral de la AUF recibió a los candidatos ya homologados, dio detalles del acto electoral del jueves, hasta se había dado el color de las papeletas para cada candidato y además votó OFI, Audef, el femenino, el futsal, o sea, con el proceso electoral empezado, recibí la notificación de Conmebol en donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado. ¿El motivo? Dicen que soy funcionario público, aunque estoy de licencia desde el 26 de enero pasado y tengo un cargo de particular confianza, no soy funcionario público. Me bajaron de la candidatura cuando faltan pocas horas para la elección, no tengo otra forma de definirlo", dijo Ferrari apenas iniciada la conferencia.

"Hay antecedentes de casos similares donde Conmebol otorgó la habilitación a pesar de que estaban ocupando cargos de confianza o políticos. Basta recordar el caso de Óscar Curtuchet en la elección pasada cuando era director de la Intendencia y pidió licencia, el de Pedro Bordaberry, quien pidió licencia en el Parlamento en el momento en que intervino la AUF, o el de Armando Castaingdebat. Sin embargo, a mí me bajaron con ese argumento. La Conmebol me dice, a horas de la elección, cuando saben que ya no dan los tiempos que debo renunciar a mi cargo para ser candidato. Esta elección está viciada, no da garantías y debería suspenderse. En los últimos días he visto cosas que para definirlas de manera elegante las llamaré vidriosas: la votación de la C es un claro ejemplo, fue un montaje perfectamente manipulado, no dejando entrar a una escribana para labrar un acta que constatara las irregularidades, con patovicas en la puerta y, a diferencia de la elección anterior, no se quiso votar de manera secreta. La afición uruguaya, que no vota, debe saber lo que está pasando en la AUF porque mañana si su equipo es perjudicado en la cancha, tiene derecho a pensar que fue por razones espureas. Lo que se ha generado es una crisis de confianza y de honestidad del fútbol uruguayo. Quiero remarcar que yo no me bajo de la candidatura, sino que me bajaron. Hasta el último momento intento jugar el partido. Mañana pienso responder a la Conmebol, pues creemos que esto es injusto y que lo único que logra es aumentar la grieta y la tensión política que se vive en la AUF. A su vez, esperaremos el fallo de la Justicia mañana. Agradezco a los clubes que me apoyan, que con excepción de Nacional, son el corazón del fútbol uruguayo. Y quiero hacer una mención especial al fútbol femenino que ayer me dio su voto de confianza, estoy eternamente agradecido. Y sobre todas las cosas nos dio una lección de democracia porque votó respetando los estatutos y reglamentos. Votó en forma secreta. Estoy con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, con honestidad y transparencia. He intentado intercambiar ideas con Alonso quien se negó sistemáticamente a debatir conmigo. Todos sabemos que en la AUF hay una grieta, quienes ocupamos cargos de responsabilidad, no debemos fomentarlas. Pero que quede bien claro: yo no bajo de la candidatura, a mí me bajaron", agregó.

Antes de la misma, el presidente de Defensor Sporting, Alberto Ward, criticó duramente el accionar de Conmebol y también el del actual presidente, Ignacio Alonso.

"Mucha decepción, hace 15 días que tenemos presentada la candidatura y aparece esto a último momento, lo que pasó en la C; estamos muy decepcionados. Esperaron a 24 horas del acto eleccionario para aparecer con esto, creo que lo hicieron para que no tengamos recursos para que quede desechada y quede un solo candidato", dijo Ward a Sport 890.

Consultado sobre el comunicado que emitió Ignacio Alonso tras una entrevista que dio el empresario argentino Gerardo Molina en Las Voces del Fútbol, Ward dijo "Dicen que cuando el río suena algo trae, las defensas son bastante tibias a la nota que presentamos. Alonso está en una posición que se siente ganador, como que le resbalan las cosas. Estamos convencidos que tiene que haber un cambio, las cosas no pueden seguir así. Si sigue Alonso esperemos que haya más cristalinidad y que los clubes puedan tener más protagonismo porque hay otros actores que tienen más protagonismo que nosotros".