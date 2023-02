Bolsonaro dice que quiere regresar a Brasil en las próximas semanas

La visita de Lula a Washington fue esperada por propios y ajenos. Los seguidores del por tercera vez presidente de Brasil ven con buenos ojos el afianzamiento de las relaciones entre Brasilia y Washington, no solo porque ambos presidentes tienen como opositores a líderes de ultraderecha como Jair Bolsonaro y Donald Trump. A su vez, en Washington consideran que el liderazgo de Lula en el sur del continente es un puente importante para sus intereses y para la estabilidad política de la región.

Sin duda, en la reunión que mantuvieron Lula y Joe Biden, la irrupción del 8 de enero de grupos probolsonaristas en las oficinas de los tres poderes en el Palacio del Planalto fue uno de los temas tratados en el encuentro mantenido el viernes. Biden fue contundente al respaldar la marcha institucional en Brasil. A la par, desde el Pentágono, el equivalente al Ministerio de Defensa de Brasil, hubo rechazo a cualquier intento de jefes militares a coartar la actividad del gobierno de la amplia coalición que encabeza Lula.

La defensa de la Amazonía, el fin de la tala indiscriminada y de la minería ilegal también fueron temas de agenda, así como las energías renovables, un asunto al que Biden da importancia en el propio Estados Unidos.

La sintonía entre los dos gobiernos presenta un flanco al ex presidente Jair Bolsonaro ya que muchos gobernadores estatales de derecha tomaron distancia de los ataques del 8 de enero pasado y están en diálogo con el actual gobierno. Especialmente en el Congreso, donde la derecha tiene mayoría y ya está en funcionamiento con propuestas de leyes enviadas por el gobierno para aumentar las partidas presupuestarias para los programas de ayudas sociales, como el Bolsa Familia, cuyos montos Lula quiere aumentar.

En ese contexto, Bolsonaro dijo el sábado en un acto en la Florida, donde viajó el 30 de diciembre pasado, que tiene la intención de regresar a Brasil en "las próximas semanas". Así lo consigna un video difundido por la cadena CNN.

"Yo también quiero volver a Brasil, pretendo volver a Brasil en las próximas semanas", manifestó el ex mandatario en un encuentro con brasileños en la localidad de Boca Ratón, del estado de La Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, adversario de Donald Trump.

Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos tras evitar estar presente en la ceremonia de investidura de Lula, algo que generó mucha confusión aún entre los seguidores del líder derechista, quien avivó la llama del fraude, cosa que a los pocos días quedó sin vigencia aunque fue el fuego que avivó el ataque al Palacio del Planalto del 8 de enero y que tuvo al propio Bolsonaro en silencio, sin condena alguna a esos desmanes.

"Hemos tenido un gobierno sin corrupción. Trabajamos con el corazón, con honestidad. No se justifica ninguna medida de represalia ni de persecución", afirmó el exmandatario en Florida.

Sin embargo, un juez del Supremo Tribunal Federal determinó incluir al líder ultraderechista en la investigación que busca determinar quién instigó la invasión de las sedes de los poderes.

"Tenemos que afrontar los problemas. A veces tenemos que correr riesgos. Merece la pena. Pueden estar seguros de que la mayoría del pueblo brasileño está con nosotros", añadió Bolsonaro.

En un primer momento Bolsonaro declaró en los medios que iba a regresar a Brasil a finales de enero, pero posteriormente solicitó una nueva visa para poder permanecer seis meses más en Estados Unidos.

El sábado, al día siguiente de que Lula se reuniera con Biden en la Casa Blanca, pese a haber pedido esa extensión de la visa, Bolsonaro cambia de opinión y parece aprontar su regreso a Brasil.

"No existe nada mejor que nuestra tierra", dijo el ex mandatario, quien desde su llegada a Florida ha estado viviendo en una residencia propiedad del ex luchador de artes marciales brasileño José Aldo, amigo y seguidor del líder derechista.