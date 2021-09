Bonomi cree que fugado se escapó por la puerta del Comcar y opinó por qué no se puede comparar con el escape de Morabito

La fuga de Hugo Pereira de la Unidad 1 de Santiago Vázquez –conocida como Comcar– y las posteriores versiones sobre cómo se dieron los acontecimientos desencadenaron una serie de acciones por parte del Frente Amplio. Entre ellas, la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la intención de legisladores del partido de visitar el centro penitenciario. Con estos temas arriba de la mesa, el nombre del exministro Eduardo Bonomi y la fuga de Rocco Morabito de la Cárcel Central volvieron al debate público. Tanto es así que el diputado Juan Martín Rodríguez se refirió a él en el Parlamento y lo llamó el ministro "piiii" para no nombrarlo directamente y así no romper el reglamento.

En diálogo con El Observador, Bonomi dijo que la fuga de Pereira no es comparable con la de Morabito, porque el capo mafioso italiano se escapó de una cárcel administrativa y no de una de seguridad, como es el Comcar.

De todas formas, señaló una similitud: "Creo que ninguno de los dos se pudo haber escapado solo, sino que hubo complicidades". Pese a la última versión de Heber y la del propio preso, según la versión que le transmitió a su abogado de que se escapó por el cerco perimetral, Bonomi cree que el recluso se escapó por la puerta de la cárcel, aunque hizo la salvedad de que "no se puede descartar" nada.

"Lo raro de este caso es la contradicción, la primera de decir que se había escapado por la puerta y al poco tiempo después, 10 días después, decir que se había escapado por el alambrado. Ahí aparecen situaciones complejas porque, yo creo que los soldados, sobre todo, por ser parte de la guardia perimetral, revisan el alambrado todos los días y no han encontrado nada. Ahora aparece una filmación que muestra un agujero que no había aparecido antes, indica o que buscaron mal, tanto los soldados que buscaron la parte externa del alambrado o las fuerzas de seguridad interna del alambrado no lo encontraron antes y lo encontraron después, cuando el fugado dijo que se había fugado por un alambrado y no por la puerta... La señora dice que se escapó por la puerta", señaló.

Además, se expresó en línea con el actual ministro respecto de que entiende que "no es un líder narcotraficante como se dijo", pero "tenía un grado de peligrosidad importante". "La Policía lo conocía desde hace mucho tiempo y no se explica por qué estaba trabajando en el casino de oficiales", criticó.

En otro orden, expuso que la intención del Frente Amplio no fue interpelar a Heber si no llamarlo a Comisión General, pero para eso necesitaban votos de otros sectores, que se les fueron negados. "Parece que no les interesaba saber qué había pasado. El FA tiene los votos para interpelar y por eso se lo interpela", manifestó el exjerarca.