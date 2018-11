Bonomi y los emujones: ¿quiénes lo defienden y quiénes lo condenan?

La actitud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante la visita del gabinete a Artigas para inaugurar la ruta 30, cuando empujó a trabajadores cultivadores de tabaco, y mandó detener a dos de ellos por una hora, le trajo críticas de todos lados, incluido del PIT-CNT que salió en defensa de los que se manifestaron. El ministro justificó la detención. Cuando le preguntaron por el motivo dijo: “No sé. Estaban tratando de desvirtuar un acto público”. Además afirmó que “empujaron a (la ministra Carolina) Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo”, dijo este martes al programa Todo pasa de Océano FM.

Luego de que se difundieron las imágenes en Telemundo en que se lo veía empujando con su cuerpo a los trabajadores y tapando una pancarta, Bonomi dijo: “No pasó lo que están mostrando, lo que están diciendo”, “lo que hubo ayer (por el lunes) fue un acto público, precedido de una instancia de reunión de los ministros” con organizaciones y vecinos, y “los trabajadores de tabaco no se reunieron con nadie”. También la vicepresidenta Lucía Topolansky justificó el accionar de Bonomi. Consultada por la prensa en la tarde de este martes dijo que “la noticia no tiene ninguna importancia. Me dio lástima que la prensa no levantara el discurso del alcalde de Tranqueras, que justamente se refirió al ministro del Interior. Que dijo que acá había venido una persona muy importante de Estados Unidos, en referencia al exalcalde Rudolph Giuliani. pero que para Tranqueras no se precisaba porque la mejor gestión la estaba llevando adelante el ministro del interior”, dijo la senadora del MPP. En tanto, Osvaldo Giménez, uno de los cultivadores de tabaco que fue detenido, contradijo en Informativo Carve la versión de Bonomi. Según dijo, cuando preguntó por qué lo detenían, uno de los policías le respondió que habían empujado a Bonomi, algo que aseguró no pasó.

Derechos Humanos

La Institución Nacional de Derechos Humanos consideró que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afectó “de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. Además, le recordó al Ministerio del Interior que toda medida que se adopte por la seguridad “debe guiarse por los principios de legalidad,necesidad y proporcionalidad”.

Periodistas locales

Un grupo de periodistas, comunicadores, camarógrafos y trabajadores de los medios de comunicación de la ciudad de Artigas señalaron en una nota a la opinión pública que vieron “avasallado” su “derecho a trabajar e informar libremente atentando así contra el principal valor de la democracia: la libertad de expresión” y denunciaron que recibieron amenazas e insultos de parte de la seguridad del presidente Tabaré Vázquez.

PIT-CNT

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, condenó la actitud de Bonomi, por impedir manifestarse a un grupo de trabajadores tabacaleros. “Es un error increíble del ministro y de quienes asistieron al ministro. En Uruguay tenemos las garantías para expresar nuestra libertad y en orden y con respeto, marcar nuestra posición crítica al gobierno o a la oposición o al PIT-CNT o a quien sea”, dijo Pereira a El Observador. “¿Qué desorden provocan dos trabajadores tabacaleros que colocan una pancarta delante de algunos ministros? Ninguno”, aseguró.

Oposición

Los partidos de la oposición repudiaron la actitud de Bonomi. El Directorio del Partido Nacional señaló en una declaración que el accionar del ministro fue de “corte totalitario y nada tiene que ver con un sistema republicano de gobierno”. Los blancos manifestaron “su más absoluto rechazo a este tipo de actitudes por parte de quien debiera garantizar en una Democracia la libre expresión de sus ciudadanos y ciudadanas”. En tanto, en el Partido Colorado, el movimiento Ciudadanos de Ernesto Talvi condenó el episodio y expresó que “la libertad de expresión es un valor democrático que se debe

respetar siempre”.

El trabajador detenido

Osvaldo Giménez, uno de los cultivadores de tabaco que fue detenido este lunes luego de intentar desplegar la pancarta dijo a Informativo Carve, que Bonomi intentó “taparla” sin que ellos intentaran ningún tipo de acercamiento al jerarca.“Nosotros no éramos ningunos delincuentes para que nos sacaran de esa forma, como si hubiésemos cometido delitos muy graves”, dijo, y negó que hayan empujado al ministro.

La defensa

La vicepresidenta, Lucía Topolansky, defendió al ministro del Interior y le restó importancia al hecho. “Los trabajadores lo empujaron y él lo único que hizo fue volver a su lugar”, dijo Topolansky ante la prensa durante la conmemoración de los 35 años del acto del Obelisco por la reapertura democrática.