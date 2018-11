Blancos condenaron actitud de Bonomi y la consideraron "de corte totalitario"

El Partido Nacional consideró que la actitud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de impedir que un grupo de trabajadores tabacaleros desplegaran una pancarta en la que rechazan la política antitabaco del gobierno es de “corte totalitario y nada tiene que ver con un sistema republicano de gobierno”. Para los blancos, la actitud de Bonomi “obstaculizando una manifestación pacífica de trabajadores uruguayos que expresaban sus legítimos reclamos” es “lamentable”, según indico el directorio nacionalista en un comunicado.

Los blancos manifestaron “su más absoluto rechazo a este tipo de actitudes por parte de quien debiera garantizar en una Democracia la libre expresión de sus

ciudadanos y ciudadanas”. “La libertad de expresión es uno de los pilares que debemos cuidar permanentemente, por lo que esperamos una pública reacción del gobierno”, agregaron.

Este lunes, durante la inauguración de la ruta 30 en Artigas, Bonomi se paró delante de un grupo de manifestantes que quisieron desplegar una pancarta en la que reclamaban trabajo y los empujó con su cuerpo, caminando de espaldas. Como los trabajadores persistieron, la seguridad del ministro los retiró del lugar y dos personas fueron detenidas por la policía y retenidas en un calabozo durante un par de horas bajo el pretexto de que habían intentado agredir al ministro, según contó a El Observador el cultivador de tabaco Delmar Suárez.

Esta mañana, en entrevista con Todo Pasa, de Océano FM, Bonomi dijo que "no pasó lo que están mostrando, lo que están diciendo", y contó que antes de lo mostrado por las imágenes, los tabacaleros empujaron a la ministra de Industria, Carolina Cosse. "Empujan a Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo", dijo.