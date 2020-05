Brian Lozano: "Hace tres años que me fui de Nacional y hay cosas que cansan"

El pasaje de Brian Lozano por Nacional en 2016/2017 no fue de los mejores de su carrera y los hinchas tricolores se lo recriminan cuando pueden. Las críticas están reforzadas porque el futbolista nunca ocultó su partidarismo por Peñarol. Lozano disputó 26 partidos con la camiseta de Nacional y marcó cuatro goles. Fue campeón del Uruguayo Especial 2016 y del Intermedio 2017.

En las últimas horas se molestó por los insultos en redes sociales y contestó, pero de inmediato borró el mensaje. "Mi reacción no estuvo bien, pero llega un punto que uno deja pasar, deja pasar, pero cansa. Hace tres años que me fui de Nacional, entiendo que mucha gente pueda estar molesta cuando fui a Nacional y declaré que era hincha de Peñarol, pero la decisión de ir a Nacional fue mía y pasaron tres años y siguen llegando cosas. Hubo peores insultos en las redes sociales (que el que motivó su respuesta), pero hoy mi reacción fue esa y enseguida borré el tuit porque me di cuenta que estaba mal, tengo que tener la mente fría", expresó el actual delantero de Santos Laguna de México en el programa Último al arco de Sport 890.

El 26 de junio de 2016, cuando llegó para jugar en Nacional, Lozano declaró a Referí: "Yo pedí para venir a Nacional porque me gusta como juega".

Además de este tema, Lozano habló de un tuit que publicó a raíz de los 12 casos de coronavirus que se registraron en el club mexicano donde juega: "El club no hace público (los nombres de los contagiados) para cuidar el jugador por todo lo que está pasando, hay mucho señalamiento, es un tema de privacidad. Pero yo llamé al doctor y le pregunté si yo lo tenía, porque tengo un hijo y una señora que trabaja en casa tiene diabetes y debo cuidar su salud, y me dijo que si no me habían informado nada era porque no lo tenía. Seguí entrenando en casa. Muchas páginas en México están poniendo que yo y algunos uruguayos tenemos el virus y eso molesta".

Ya que veo que mucha gente y muchas páginas están metiendo mi nombre entre los contagiados de covid 19 del club , aclaro que gracias a dios yo estoy fuera de los contagiados y sigo entrenando desde casa !! Abrazo a todos los que mencionan mi nombre sin tener la mínima idea — Brian Lozano (@brian_lozano18) May 26, 2020

Luego, sobre la posibilidad de continuar su carrera en Europa, señaló: "No sé nada en concreto sobre Porto y Sevilla, mi representante es el que lo maneja. Se ha vinculado mucho mi nombre en redes sociales. Que suene el nombre en dos equipos tan importantes es bueno, quiere decir que uno está haciendo las cosas bien. No te voy a decir que me quiero ir de Santos, pero si una de esas posibilidades es real no la quiero dejar pasar. Es lo que uno sueña, dar el salto a Europa y jugar en un equipo importante".

En setiembre de 2019 Lozano fue convocado a la selección por Óscar Tabárez y disputó los seis amistosos hasta noviembre último. Desde entonces, la selección no jugó más partidos porque se suspendió el inicio de las Eliminatorias, que estaba previsto para marzo.