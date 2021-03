Juegos Olímpicos: La historia oculta de la clasificación de Bruno Cetraro a Tokio

En el baby fútbol lo conocían como "El Carnicero". Todos los días va a entrenar remo al Lago Calcagno, desde el Parque Rodó, en bicicleta. Este sábado cumple 23 años, el viernes 5 de marzo se clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos y días después se convirtió en el remero uruguayo con más medallas de oro en campeonatos sudamericanos. Es Bruno Cetraro, el hombre que perdió una medalla de oro en un Juego Panamericano a causa de un error ajeno. el que se deslumbró al ver las condiciones en que compiten las potencias mundiales y el que redobló la apuesta para cumplir el sueño de ir a Tokio.

Fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 los que incentivaron a su padre a llevar a Bruno a Montevideo Rowing para practicar remo.

El gurí jugaba al baby fútbol en Vélez Sarsfield. “Me decían ‘El Carnicero’. Jugaba de defensa central, si pasaba la pelota no pasaba el jugador”, recuerda Cetraro largando una carcajada.

Tenía tanta fuerza que un día salió en largo en un saque de meta y sacó la pelota de la cancha, "La mandé bien arriba del arco rival, era grandote, gordito y tenía mucha fuerza".

Su altura se estancó en 1,71 metros y cuando estaba en el liceo lo invitaron a jugar al fútbol en Nacional Universitario. Pero optó por el remo.

En acción en el single donde es bicampeón sudamericano

Ahí había hecho un gran grupo de amigos, liderado por Lucas Fernández y Juan Álvarez de Ron. Dante Curti le enseñó a remar y Ruben Scarpatti lo llevó al alto rendimiento y le predijo a dónde podía llegar su talento si le sumaba horas de dedicación y trabajo: Sudamericanos, mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos...

El argentino Osvaldo Borchi terminó de pulir al diamante: “Nos marca objetivos claros, metas ambiciosas, tiene personalidad, es sincero, directo y un gran motivador”, cuenta Cetraro en diálogo con Referí.

En verano, sus rutinas comienzan a la hora 6. En invierno, para evitar la neblina, a las 7.

Mide 1,71 y pesa 70 kilos de puro músculo

Ir del Parque Rodó al Lago Calcagno le lleva media hora en bicicleta. “Me sirve para hacer calentamiento previo y luego para aflojar. En pretemporada llego a hacer sesiones de 150 kilómetros”, revela.

Tras dos horas y media intensas en el agua vuelve a casa y almuerza. “Vivo con mis padres y somos de comer sano, eso me ayuda”.

Antes de la pandemia iba cuatro horas a estudiar Imagenología. “Solo me falta el internado para recibirme”, cuenta.

Y después lo espera el doble turno: pesas en el club, tren superior o inferior. Cenar, descansar, soñar y volver a empezar.

Durante años se llevó a la almohada el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos. El viernes 5 de marzo lo concretó en la Lagoa do Freitas de Río de Janeiro ganándole una regata memorable a Brasil y Chile y superando por varios botes a Argentina, México y Venezuela junto con Felipe Kluver en el doble par peso ligero.

Con la bandera en la Lagoa do Freitas

Esa medalla valió como oro para el Sudamericano que entre martes y miércoles de la semana siguiente se completó en Río.

Ahí fue campeón en el single, en el cuádruple par peso ligero con Kluver, Mauricio López y Leandro Rodas y en el cuádruple par peso abierto con Martín Zócalo, Eric Seawright y Kluver.

Eso lo convirtió en el uruguayo con más oros en la historia de los sudamericanos (en Río 2019 ya tenía dos oros ganados) y en el uruguayo con más oros en un mismo evento (cuatro).

Con Felipe Kluver, Eric Seawright y Mauricio López, campeones

En el Sudamericano no participaron los botes de Argentina y Chile. "Pero en el Preolímpico estaban todos y en el Sudamericano los oros se los ganamos a Brasil y en Río", afirma.

La beca que percibe del Comité Olímpico Uruguayo es el único ingreso que tiene en dinero ya que con sus auspiciantes canjea su imagen a cambio de distintos productos.

En el lago francés de Aiguebelette, en 2015, disputó su primer mundial en mayores junto con Rodolfo Collazo. Y ahí le tocó ver la otra cara del remo.

“Países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Gran Bretaña llegaban con carpas gigantes o con contenedores donde tenían piscina para hacer crioterapia, remorgómetros, bicicletas fijas, cafeteras, mesa de jugos, cama para masajes, ambiente climatizado. Y mientras, nosotros haciendo cola para poder usar un remorgómetro para uso general”.

El deporte es así. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Cetraro ganó el oro en el duádruple par peso ligero con Leandro Salvagno, Martín González y Marcos Sarraute. Poco después lo perdieron porque este último no había declarado que tomaba un medicamento con el que trataba desde niño un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

@prensaCOU

Con Leandro Salvagno, Marcos Sarraute y Martín González, el oro perdido

Salvagno se retiró del remo y González cambió de deporte y se dedica ahora al ciclismo.

“Fue un golpe bajo pero yo quería ir a los Juegos Olímpicos y seguí. Yo soy campeón panamericano, me rompí el lomo para ganar esa medalla. A los argentinos que le dieron esa medalla saben que nosotros les ganamos bien”, dice.

"Las medallas más importantes que gané en mi carrera las tengo guardadas en un cajón para el día en que tenga tiempo hacer algo lindo. Esa medalla la tenía ahí, no la veía todos los días, por eso el día que la tuve que devolver no se me hizo difícil. Se la llevé al secretario de la Federación y asunto terminado", expresa.

En enero de este año, Cetraro ganó el clasificatorio continental para disputar el Mundial sub 23 de remorgómetro. El día de la competencia, que se desarrolló on lie, la máquina se le desconectó y no pudo competir. Salió campeón Felipe Kluver.

“En la vida todo pasa por algo, no es el fin del mundo y se puede ganar otra vez. El amor por el deporte es la clave del éxito A veces llego a Calcagno y no se puede remar por la neblina y hay que volver para atrás. Esas cosas me fueron forjando”, dice Cetraro, el remero de oro.



Sus logros internacionales

Gentileza Marcelo Trigo

Aprontando el bote en Río para hacer historia

Sudamericano Río de Janeiro 2020

Oro en doble par peso ligero

Oro en single

Oro en cuádruple par peso ligero

Oro en cuádruple par peso abierto

Copa América Valdivia 2020

Oro en ocho con timonel

Plata en doble par peso abierto

Sudamericano Río de Janeiro 2019

Oro en single peso ligero

Oro en doble par peso ligero

Campeonato español 2019

Bronce en single

Mundial Ottensheim 2019

Sexto en la final E de single peso ligero

Juegos Odesur Cochabamba 2018

Bronce en cuatro sin timonel peso ligero

Bronce en cuádruple peso abierto

Bronce en ocho con timonel

Mundial Sarasota 2017

Sexto en final C de doble par peso ligero

Sudamericano Brasilia 2017

Bronce en cuatro sin timonel peso ligero

Bronce en cuádruple par peso ligero

Sudamericano Curauma 2016

Plata en el cuádruple par peso ligero

Plata en el cuádruple par junior

Bronce en dos sin timonel junior

Mundial juvenil Río de Janeiro 2015

Cuarto en la final C de single

Mundial senior Aiguebelette 2015

Tercero en la final D en doble par peso ligero

Juegos Panamericanos Toronto 2015

Sexto en la final A en doble par peso ligero

Sudamericano Encarnación 2015

Bronce en el single junior

Bronce en el doble par junior

Sudamericano Montevideo 2014

Plata en el cuádruple junior

Plata en el 8 con timonel junior