Remo: Bruno Cetraro y Felipe Kluver se clasificaron a los Juegos Olímpicos

Bruno Cetraro y Felipe Kluver se clasificaron este viernes a los Juegos Olímpicos de Tokio al conquistar la medalla de oro en el Preolímpico continental de remo disputado en Río de Janeiro, en la Lagoa do Freitas.

El doble par peso ligero celeste, dirigido por el argentino Osvaldo Borchi, hizo un trabajo sensacional en el torneo clasificándose en la primera regata del jueves a semifinales y de ahí a la final A donde había tres plazas en juego para ir a Tokio.

Promediando la regata, de 2.000 metros, la dupla venía tercera, medio bote por delante de Argentina y superada por Chile y Brasil.

Bruno Cetraro

Primero apretaron el paso para ampliar la ventaja con el resto de los botes y partir la carrera. Cuando lo consiguieron fueron por el oro. Entre dos potencias continentales. Brasil, la mega potencia deportiva sudamericana, local en una pista de regatas donde el viento entra fuerte y de costado generando una ola que complica a los remeros. Chile, que para este 2020 cuenta con un presupuesto anual de US$ 2 millones cuando el presupuesto del año de Uruguay ronda los US$ 20 mil y este año ir a este evento (el lunes empieza el Sudamericano) costó US$ 26 mil.

Los atletas chilenos viven a orillas del lago Curauma, en Valparaíso, en un centro de alto rendimiento acondicionado para poder entrenar todos los días sin traslados. Además, cuentan con becas de estudio en universidades cercanas. El cuerpo y la cabeza en torno al deporte. Otra realidad.

Pero Uruguay es Uruguay. Y en este tipo de instancias el deportista saca un plus que los demás no tienen.

"Hicimos una preparación notable y para los recursos que tenemos no nos faltó nada. Fuimos a España, competimos en Portugal, tenemos buenos botes y venimos entrenando hace un buen tiempo. Mi motivación para seguir en Uruguay es la energía que tienen los jóvenes deportistas que tenemos. Trabajé en otros lugares donde las condiciones eran mucho mejores pero faltaba ese espíritu competitivo que acá sobra”, había dicho Borchi a Referí antes del viaje.

Y con el corazón en la mano, dejando la vida, Cetraro y Kluver superaron al bote de Chile y sobre la línea de llegada al de Brasil.

Lima 2019

Felipe Kluver

"Hace tiempo no venía una regata ganada de esta forma, ¡qué bien que remaron' Y después, el podio, en Brasil, 'tas loco", dijo a Referí Marcelo Trigo, uno de los ayudantes técnicos de la selección.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Cetraro a Referí. "Me emocioné mucho cuando hice una videollamada con mi hermana y mis padres. Me quebré, ellos saben todo lo que me costó estar acá, me bancaron siempre, son mi principal esponsor".

Trigo formó en Remeros de Mercedes a un montón de jóvenes que se fueron proyectando a la selección senior. Uno de ellos es Kluver quien comenzó a remar en 2015.

El gran nivel uruguayo en este deporte quedó confirmado antes de que corriera el doble par, cuando en single, Martín Zócalo entró cuarto y consiguió plaza olímpica ya que había cinco cupos en disputa.

Sin embargo, cada país solo puede llevar un solo bote a los Juegos, que a diferencia de los mundiales tiene muchos menos cantidad de competencias.

Como Zócalo terminó cuarto y Cetraro-Kluver primeros estos fueron los clasificados por haber obtenido un mejor puesto.

Zoe Acosta, por su parte, terminó cuarta en la final B (10º puesto) y no logró plaza como tampoco lo hizo Mauro Daveri en remo adaptado, de cara a los Juegos Paralímpicos.

Desde Atenas 2004, el remo uruguayo vuelve a marcar presencia a nivel olímpico. Para Cetraro y Kluver este será su primer Juego.

Con estos dos nuevos clasificados ya son cinco los celestes confirmados para estar en Tokio este año. Ya se habían clasificado Dolores Moreira en clase laser radial de yachtiny Pablo Defazio con Dominique Knuppel en clase Nacra 17 del mismo deporte. Los cinco en deportes acuáticos.