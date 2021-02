Remo: Con Felipe Kluver campeón mundial, Uruguay va a Río en busca de plaza olímpica

Copa América de remo, Valparaíso 2020. El entrenador de la selección uruguaya de remo Osvaldo Borchi prepara los botes junto a sus deportistas cuando una autoridad del deporte chileno se apersona ante el entrenador de la selección trasandina: “En vista de los resultados que han obtenido para el año que viene les vamos a dar US$ 2 millones para la preparación”.

¡Dos millones! El presupuesto anual del remo uruguayo ronda los US$ 20 mil y en este 2020 esa suma será destinada para la participación en el Preolímpico de Río de Janeiro que se disputará entre el jueves y sábado de la semana próxima.

Sin embargo, para Borchi la diferencia del poder económico de las potencias que enfrentará Uruguay no es una excusa.

“Estamos bien, hicimos una preparación notable y para los recursos que tenemos no nos faltó nada”, dijo a Referí.

“Fuimos a España, competimos en Portugal, tenemos buenos botes y venimos entrenando hace un buen tiempo. Mi motivación para seguir en Uruguay es la energía que tienen los jóvenes deportistas que tenemos. Trabajé en otros lugares donde las condiciones eran mucho mejores pero faltaba ese espíritu competitivo que acá sobra”, reflexionó.

Borchi va para seis años de trabajo en Uruguay en su segundo ciclo al frente del remo nacional.

En Brasil trabajó en Flamengo y conoce cada secreto de la paradisíaca Lagoa do Freitas coronada por el Cristo redentor.

“Allá hay entrenadores que cobran entre US$ 6 mil y US$ 8 mil al mes, remeros que perciben entre US$ 2 mil y US$ 3 mil mensuales. En Uruguay los chicos entrenan por las ganas de hacer las cosas que tienen”.

Los botes y las chances

Uruguay competirá en tres botes en busca de un lugar en Tokio 2021 para mantener al remo clasificado al máximo evento deportivo, algo que sucede desde Atenas 2004 a esta parte.

Kluver y Cetraro, el doble par peso ligero de Uruguay

En el doble par peso ligero correrán Bruno Cetraro y Felipe Kluver. En el single masculino estará Martín Zócalo y en el single femenino Zoe Acosta.

Zoe Acosta, la joya del remo femenino nacional

Para el doble hay tres plazas en disputa. Para los singles cinco. Pero cada país solo puede participar con dos botes en Juegos Olímpicos y para llevar a los dos debe ser primero en ambas competencias clasificatorias.

Brasil, Argentina, Chile, Cuba y México son las potencias con las cuales hay que pelear los lugares.

Lima 2019

Martín Zócalo será el singlista, acá con Leandro Rodas que saluda

“No podemos descartar a los demás países que participen y tampoco veo que estas potencias sean favoritos. Los uruguayos están para competir y si nos ganan será porque hicieron mejor las cosas el día de la regata”, dijo el DT.

Un campeón mundial

El pasado martes, Felipe Kluver se consagró campeón mundial sub 23 en remoergómetro al tiempo que Zoe Acosta terminó como vicecampeona. Ambos pertenecen a Remeros de Mercedes, tetracampeón del remo nacional.

El campeonato mundial de remoergómetro (un aparato fijo que simula la remada, símil de una bicicleta ergométrica) se disputa desde 2018 en un gimnasio cerrado y en este 2020, a causa de la pandemia, se llevó a cabo on line.

Felipe Kluver campeón desde el patio de Bruno Cetraro

Kluver y Bruno Cetraro le pidieron a Borchi competir, pero este les dijo que no podían preparar ese evento para no alterar los entrenamientos de cara al Preolímpico.

“El fin de semana habían entrenado durísimo para dejar la última semana para hacer una puesta a punto”, contó Borchi.

Kluver conectó su remoergómetro desde el patio de la casa de Cetraro en el barrio Cordón.

“Al Mundial se clasificaba el primero de cada continente y después los cinco mejores tiempos a nivel mundial. En enero, Bruno ganó el continental y yo entré como primero del ranking. Lamentablemente, antes de empezar la competencia, la máquina de Bruno se desconectó y no pudo competir”, contó Kluver en diálogo con Referí.

El uruguayo terminó campeón mundial en sub 23 desde el patio de una casa al tiempo que Zoe Acosta terminó vicecampeona en la rama femenina.

“Llegar con buenas marcas me da muchísima confianza para el Preolímpico”, dijo Kluver.

El logro mundial está, claramente, en un segundo plano con respecto a la búsqueda –en el agua– de la plaza para Tokio.

“La Lagoa de Freitas es una pista muy complicada porque en una zona con un viento terrible. Se vio en los Juegos Olímpicos cuando un bote se dio vuelta y el viento siempre entra de costado. Pero nosotros entrenamos en Calcagno y siempre hay ola y viento, así que nuestros deportistas están preparados”, dijo el DT.

Este sábado, a la hora 17.45, partirá la delegación uruguaya para arribar a Río a las 23.45.

Las pruebas del Preolímpico también pondrán en juego –para los países correspondientes– medallas para el Campeonato Sudamericano que se completará entre el domingo 7 y miércoles 10 de marzo. Ahí Uruguay competirá con una buena cantidad de botes.

Bruno Cetraro lleva años de constante progresión

Los mismos ya fueron trasladados en trailer a Río, vía terrestre. Eso demandó una inversión de US$ 6.000.

El traslado de la delegación con los gastos en alimentación y hospedaje ronda los US$ 20 mil y para ellos se contó con el apoyo económico de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Fundación Deporte Uruguay que se nutro con fondos de la SND y del Comité Olímpico Uruguayo.

Esta vez se hizo obligatorio contratar un seguro médico, cada uno de los cuales costó US$ 125.

“No nos paró el agua ni el frío. Fuimos a España y competimos de igual a igual contra una selección poderosa. Fuimos a Portugal y también nos fue muy bien. Todos los remeros mejoraron sus marcas en remoergómetro en la preparación. Y otra de las cosas por las cuales me gusta seguir en Uruguay es que la Federación me deja trabajar”, concluyó Borchi.

En 2004, 2008 y 2012 fue Rodolfo Collazo con distintos compañeros en el single peso ligero (Joe Reboledo, Emiliano Dumestre, Ángel Javier García). En 2004 también participó Leonardo Salvagno en single. En 2016 fue Jhonatan Esquivel, también en single. Para 2021, Cetraro, Kluver, Zócalo y Acosta quieren continuar con esta tradición.