Remeros de Mercedes es tricampeón en remo

Remeros de Mercedes se consagró tricampeón del Campeonato Uruguayo de remo afirmándose como la gran potencia integral del remo uruguayo.

Además de ese título, que se disputó el pasado fin de semana, el equipo que dirige Marcelo Trigo ganó este 2019 también por tercer año consecutivo el Circuito Nacional de remo, torneo que se disputa por etapas a lo largo de todo el año.

Remeros de Mercedes ganó 18 oros en el Uruguayo con los que terminó superando a Montevideo Rowing Club que tuvo nueve preseas doradas. El tercer lugar fue para Club Alemán de Remo y Liebig’s con tres oros cada uno.

Los mercedarios dominaron en la categoría menores, la junior y también la senior mientras que Liebig’s se impuso en canoitas, categoría para los que se inician en este deporte.

Montevideo Rowing contó con el gran destaque de Bruno Cetraro que ganó el single sub 23, el single senior y el doble par peso abierto con Jhonatan Esquivel. Este último ganó con el chileno Nahuel Reyes el dos remos largos sin timonel.

“Es muy importante ganar nuevamente los dos títulos de la temporada porque fue el objetivo que nos trazamos a principio de año”, dijo Trigo a Referí.

La clave del éxito del club se explica en el programa Rema Mercedes cuya primera edición se llevó a cabo en 2016, la segunda en 2018 y la tercera se hará en agosto del año próximo.

Trigo diagramó durante tres años el programa para buscar en los centros educativos de Mercedes posibles talentos para la práctica del remo.

“Me decían que los gurises ahora están para el celular, para el play station, que no era como en nuestra época que no había nada para hacer, pero me di cuenta que a los gurises hay que seducirlos con buenas ideas y que están esperando que les lleguen buenas propuestas”, dijo el entrenador.

“Cuando me paro ante una clase de 30 gurises que están en su mundo sé que tengo solo 15 minutos para poder engancharlos a practicar un deporte como el remo”, explicó.

Pero la búsqueda dio sus frutos. En la primera edición buscaron talentos de entre 14 y 17 años y reclutaron a 300 chicos.

En 2018 bajaron un año la edad mínima y se anotaron 450 adolescentes. “Evaluamos a 380 de los que se seleccionaron 50 varones y 50 hombres y tuvimos la complicación de que en la primera etapa del trabajo estaba crecido el río y demoramos en salir al agua que es lo que los chicos disfrutan más”, comentó Trigo.

El programa consiste en otorgar becas a los chicos para practicar el remo en el club donde les dan las herramientas para ingresarlos y desarrollarlos en el deporte del alto rendimiento.

“No todos los chicos tienen la posibilidad de pagar la cuota social. Para eso está la escuelita donde tenemos más de 60 chicos, pero los que entran por el Rema Mercedes quedan becados”, explicó el entrenador del club.

“Somos una fábrica creadora de remeros y sabemos que la amenaza que tenemos a la hora de competir es que cuando los talentos explotan se pasan a equipos rivales porque se van a estudiar a Montevideo o Paysandú o incluso dejan de remar porque no es lo mismo hacer una actividad acá con su estructura familiar donde van a entrenar en bicicleta al club que irse a Montevideo y seguir practicando deporte”.

Trigo contó que en este segundo Rema Mercedes detectaron a un chico de Cañada Nieto que estudia en la UTU, es hijo de tamberos, creció en el medio del campo y tiene unas condiciones naturales impresionantes. Se llama Douglas López y ya integra la selección uruguaya juvenil que se irá en febrero a entrenar 45 días a China para luego volver directamente a Río de Janeiro para disputar el Sudamericano.

“De los 13 seleccionados, nueve son de Mercedes y ocho de ellos son del Rema Mercedes”, comentó Trigo.

“El otro factor es la suerte de estar en este club que apuesta por este deporte. A veces soy una topadora y a veces me tienen a andar frenando, pero la verdad es que hacen una inversión gigantesca para un centro de rendimiento con sala de botes, gimnasio, alojamiento y vestuarios para hombres y mujeres, sala de remorgómetro, comedor, sala de reuniones y conferencias, capitanía. Tuvo una inversión inicial de US$ 200 mil. Ya terminaron la parte de abajo y ya se viene el montaje de la parte de arriba del galpón. Se planifica terminarlo para el año que viene.

“No ganamos solo por cantidad de remeros porque en el Uruguayo solo se puede competir con un bote por prueba cosa que en el Nacional sí lo puedo hacer. Creo que ganamos por la calidad de nuestros remeros”, concluyó Trigo.

Las medallas de oro de Remeros de Mercedes

Single femenino senior: Sabrina Díaz

Doble par femenino senior: Anabel Posse, Zoe Acosta

Cuádruple par femenino senior: Sabrina Díaz, Ynela Aires, Anabel Posse, Zoe Acosta

Dos sin timonel masculino peso ligero senior: Álvaro Silva y Felipe Kluver

Cuádruple par masculino peso ligero senior: Javier García, Álvaro Silva, Rodrigo Bentancourt, David Castroman

Cuatro sin timonel masculino senior: Álvaro Silva, Francisco Rodríguez, Douglas López, Felipe Kluver

Ocho con timonel senior: Javier García, Douglas López, Gabriel Cabrera, Rodirgo Bentancourt, Héctor Mott, Francisco Rodríguez, Álvaro Silva

Single femenino juvenil: Ynela Aires

Doble par femenino juvenil: Paulina Centurión, Zoe Acosta

Dos sin timonel femenino juvenil: Valentina Sande y Alejandra López

Dos sin timonel masculino juvenil: Gabriel Cabrera y Héctor Mott

Cuádruple par masculino juvenil: Joaquín Duarte, Douglas López, Gabriel Cabrera, Héctor Mott

Single femenino menor: Paulina Centurión

Doble par femenino menores: Valeria Olivera y Cloe Callorda

Single masculino menor: Emanuel González

Cuádruple par masculino menores: Ignacio Etchenique, Bruno Scanziani, Guillermo Ríos, Eduardo Durán

Cuatro con timonel masculino menores: Jeremías Acosta, Emanuel González, Bruno Scanziani e Ignacio Etchenique

Canoitas femenino 12 años categoría A: Abigail Graña

Canoitas masculino 12 años categoría A: Joaquín Silva