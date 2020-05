El remo y el canotaje volvieron con todo apuntando a los Juegos de Tokio

De a poco, con pasos firmes pero seguros y con muchas medidas de precaución, seis disciplinas deportivas comenzaron a reactivarse esta semana uniéndose al remo que ya había comenzado a entrenar la semana pasada con su grupo de selección mayor en el Lago Calcagno.

El viernes pasado, Sebastián Bauzá y Pablo Ferrari de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), quitaron de la lista de exhortaciones de actividades a no realizar la práctica individual y al aire libre de siete disciplinas deportivas: atletismo, ciclismo, pelota vasca, tenis, vela y canotaje. También permitieron realizar ejercicios de gimnasia al aire lo cual permitió que varios clubes deportivos reabrieran parte de sus instalaciones el sábado pasado.

El lunes de la semana, bajo las órdenes del entrenador argentino Osvaldo Borchi, la selección masculina mayor de remo comenzó a entrenar en botes singles y con amplios distanciamientos. Desde el 27 de febrero, con la colocación de una piedra fundacional, el Lago Calcagno se convirtió en la casa del remo y el canotaje. Ahí tendrán ambos su centro de entrenamiento y desarrollo.

Lima 2019

Martín Zócalo y Leandro Rodas

Romina Cetraro, Bruno Cetraro, Leandro Rodas, Martín Zócalo y Felipe Kluver son los seleccionados que apuntan al Preolímpico que se disputaría en enero de 2021 en Río de Janeiro y que repartirá cinco cupos en single scull masculino y femenino y tres en el doble par peso ligero, embarcaciones en las que competirá Uruguay.

"Los entrenamientos vienen siento bastantes largos, con la idea de sumar muchas kilómetros para recuperar el tiempo perdido. Estamos enfocándonos mucho en la parte técnica, siempre en botes individuales", dijo a Referí Rodas quien viaja a Calcagno en bicicleta para evitar el ómnibus y usar esos 30 kilómetros diarios como práctica.

Ynela Aires en el amanecer de Mercedes

El martes reabrió sus puertas para el remo el club Remeros de Mercedes. Después de entrenar 51 días en remo-ergómetro se tiraron al agua las mayores Sabrina Díaz e Ynela Aires, los juveniles (junior, sub 18) Zoe Acosta, Valeria Olivera, Héctor Mott, Douglas López, Joaquín Vázquez, Gabriel Cabrera y dos proyectos para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022: Cloe Callorda y Valentina Sande.

Sabrina Díaz

También empezaron a entrenar en el Club Alemán de Remo Luciano García, integrante de la preselección junior y el otro proyecto Dakar 2022 que tiene el remo uruguayo: Cristian Rege.

Zoe Acosta

El Sudamericano junior puede disputarse en diciembre en Paraguay o en enero en Río de Janeiro, en ese caso conjuntamente con el Preolímpico de mayores.

"Empezamos al amanecer y terminamos con la caída del sol. La jornada se hace larga pero es la única manera porque el club no tiene la cantidad suficiente de singles para todos. Además, el protocolo sanitario es extenso: se les toma la temperatura, se desinfectan el calzado, tienen que llenar una planilla, lavarse las manos, transitar una zona demarcada, sacar el bote, lo regulan y van al agua. Cada uno entrena en turnos de 30 minutos. Nos tenemos que adaptar a las posibilidades que hay", dijo a Referí el entrenador Marcelo Trigo.

Sabrina Díaz

Canotaje con el Sudamericano en duda

Esta semana retomó sus entrenamientos la selección uruguaya de canotaje que cuenta con Sebastián Delgado y Matías Otero que debido a la pandemia debieron retornar de España donde preparaban el Preolímpico que fue pospuesto para abril (9 al 11) en Curitiba.

Matías Otero y Sebastián Delgado

Ahí Delgado y Otero competirán en K1 1.000, prueba en la que Argentina y Canadá ya están clasificados. "En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fuimos cuartos detrás de Brasil que sería nuestro rival directo porque solo clasifica un bote", dijo a Referí Sebastián Gómez, presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje (FUC).

Uno de los dos también correrá el K1 1.000. También se buscará una plaza en el K1 200 donde están seleccionados Julián Cabrera, Santiago Melo y José López.

En la rama femenina, Nadia Fernández se prepara en el C1 200.

Conjuntamente con el Preolímpico se disputará el clasificatorio para la primera edición de los Juegos Panamericanos de la Juventud de Cali 2021 donde Santiago Melo, Martín Gorriti y Felipe Agüero corren con chances de viajar a representar a Uruguay.

Jesús Spagnolo es el técnico de la selección aunque algunos tienen su propio entrenador como Melo que es Guillermo Giorgi o Gorriti que es pupilo de Jorge Ferrier.

Uruguay fue designado como sede del Sudamericano para noviembre, pero la organización del torneo aún está en el aire. "No tenemos confirmado aún ningún tipo apoyo por lo que no hemos confirmado el evento; sin el apoyo no lo organizaremos. Esperaremos a fines de junio para definirlo", explicó Gómez.

En condiciones normales la organización del torneo costaría $ 1 millón para cubrir los gastos de alojamiento, comida, traslado, caminería para las pruebas de paracanotaje (en esa modalidad se disputaría el Panamericano en un hecho organizativo inédito para este deporte en Uruguay), alquiler de carpas, médico en pista, ambulancia y seguridad para las embarcaciones en sus trailers. "Pero el costo se puede disparar con las condiciones sanitarias que tenemos actualmente", dijo el presidente de la FUC.

Gómez adelantó que se importarán próximamente materiales para demarcar la pista de regatas que cuestan US$ 6.000 y que serán colocados por la propia familia del canotaje durante tres meses trabajando los fines de semana.

La FUC armó su calendario para comenzar a competir a mediados del mes próximo, pero estiman que la habilitación para organizar torneos recién les llegue en agosto o setiembre.

Ciclismo: poco cambió

"Habilitamos los entrenamientos individuales a 20 metros de distancia uno del otro lo que les permite a los ciclistas empezar a preparar la temporada, pero a nivel competitivo todavía falta ya que no hay directiva alguna para programar la actividad. Armamos un protocolo con el cuerpo técnico de la selección para hacer competencias individuales en pista como la prueba del kilómetro, la persecución individual y también alguna contrarreloj individual de circuito. Para correr en pelotón falta tiempo todavía", explicó el presidente de la Federación Uruguaya de Ciclismo (FUC) Pablo Quintana.

Camilo dos Santos

Ciclismo de ruta

La semana pasada, la FUC participó de una charla vía Zoom con César Augusto Arias, médico de la selección de ciclismo de Colombia y exmédico de la selección de fútbol y de Botafogo quien informó que el vapor que despide un ciclista, según la velocidad que alcance tiene el potencial de contagiar a una distancia de 40 metros.

"Antes de lo que comunicó la SND el viernes estaba más complicado para los ciclistas de la capital salir a entrenar, pero en el interior que es mucho más tranquilo ya se podía salir a entrenar en forma individual sin problemas", admitió Quintana.

Para agosto se buscará organizar las primeras pruebas en el Velódromo Municipal y tal vez en la flamante pista de 1.200 metros construida en Maldonado o la que tiene Rocha que es de 500 metros. "Por ahora no hay visto bueno para nada", expresó el titular de la Federación.

En el calendario internacional está previsto para diciembre el Panamericano de pista en Perú al tiempo que el Panamericano de ruta de San Juan ya fue cancelado.

Pelota vasca: solo frontón

El viernes, tras la conferencia de Bauzá y Ferrari, el teléfono de Raúl Comesaña, presidente de la Federación Uruguaya de Pelota Vasca, estalló: "Me llamaron todos los clubes, pero como no tuvimos una respuesta oficial de parte de la SND lo que hicimos en función de lo que escuchamos fue habilitar el frontón de 30 metros que es abierto pero no así la modalidad que más se practica que es el trinquente, que es cancha cerrada".

Lima 2019

El trinquete debe esperar

"Para organizar torneos estamos esperando la habilitación. El calendario lo armamos a partir de agosto. La Federación Internacional canceló ya todos los eventos para 2020", dijo Comesaña a Referí.

Yachting a la espera de Prefectura.

El viernes 8 de mayo Prefectura Nacional Naval, que depende del Ministerio de Defensa, levantó la prohibición de circulación en las aguas nacionales solo para las actividades "recreativas". Por tal razón, aún no están permitidas ni las clases ni los entrenamientos de embarcaciones según explicó Gustavo Coll, comodoro del Yacht Club Uruguayo (YCU).

"Por ahora no podemos organizar regatas ni campeonatos. Tenemos todo pronto para retomar la actividad en optimist y las clases 29er, snipe y laser", agregó.

Los veleristas ya clasificados a los Juegos Olímpicos (únicos en todo el deporte uruguayo) Pablo Defazio y Dominique Knuppel ya volvieron al agua en Francia al tiempo que Dolores Moreira no volverá a competir hasta junio porque se recupera de una condropatía rotuliana con un tratamiento de plasta rico en plaquetas.

Dolores Moreira

El club retomó las actividades en tenis pero no así en el gimnasio y mientras realiza ciclos de charlas y clases deportivas a través de Zoom. También organizaron regatas virtuales que fueron destacadas por la World Sailing Federation.

Pesas en acción

A pesar de no estar entre los deportes en los que la SND levantó las recomendaciones de no practicar, la Federación de Pesas ya entrena con un grupo de selección en su casa que queda al lado de la cancha de veteranos de básquetbol.

Para fines de mayo se realizará un testeo de atletas que contará con un rígido protocolo sanitario según explicó Pablo Azuaga a Referí.

Algunos clubes ya abrieron sus puertas y otros permanecen cerrados. Hay 130 deportistas federados (ese fue el número que compitió en 2019) pero para este primer evento se esperan que no se supere a los 20 participantes.