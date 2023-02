Buen arranque de año para los lácteos: qué se exportó, a dónde y a qué valores

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos arrancó el año de muy buen modo, con una mejora de 38% en enero, comparada con la lograda en el mes inicial de 2022.

Un informe elaborado por técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale) reveló que, considerando un conjunto de cuatro rubros que se envían a distintos mercados, en enero se exportó por US$ 90,5 millones, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En leche en polvo entera hubo un incremento de 39%, en leche en polvo descremada uno de 67%, en quesos un alza de 48% y en manteca una leve caída de 4%.

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero se exportaron 20.690 toneladas y se apreciaron, en la comparación con enero del año pasado, aumentos de 34% en leche en polvo entera, 36% en leche en polvo descremada y 28% en quesos, con un descenso de 17% en manteca.

La economista Mercedes Baraibar, del área de Información y Estudios Económicos del Inale, comentó a El Observador que hubo aumentos en los volúmenes exportados y en la facturación en todos los productos, excepto en manteca, no obstante la manteca es de los productos que pesa menos en la canasta.

A la vez, aumentaron los precios en todos los productos.

Considerando esas realidades, “si bien el precio de la leche en polvo entera es de los que menos aumentó, el volumen sí se incrementó de forma significativa y el peso de la leche en polvo en la canasta es de 65%, por lo tanto la incidencia de la leche en polvo entera, principalmente por su volumen pero acompañado eso de un incremento de precio, lideró ese incremento de 38% en la facturación que hubo en enero”, analizó la profesional.

Juan Samuelle

Leche en polvo.

Lo más exportado

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado: 15.694 toneladas en lo que va de este año (75,85% del total embarcado), generando el ingreso de US$ 58,6 millones (64,75% del total obtenido), con base en datos del Inale.

Juan Samuelle

Leche en polvo.

En relación a los precios promedio por tonelada logrados, con base en la comparación de enero de 2022 y enero de 2023, mejoró 3% en leche en polvo entera quedando ahora en US$ 3.735; avanzó 23% en leche en polvo descremada hasta US$ 3.770; ascendió 15% en quesos a US$ 5.060; y aumentó 15% en manteca para quedar en US$ 5.346.

Manteca para exportar.

Los destinos

La economista Baraibar, sobre los destinos para los lácteos uruguayos, dijo que los principales en los últimos años han sido Brasil, Argelia y China, que se van turnando en el liderazgo. Aclaró, dado que va solo un mes de 2023, que las tendencias se aprecian mejor con base en el análisis de un trimestre, no tanto mes a mes porque en ese caso pueden ser determinantes compras específicas, lo que incide sin que necesariamente de lugar a una tendencia.

En enero en leche en polvo entera y descremada Brasil tuvo un peso más significativo. En ese destino el precio de la leche al productor está elevado y cuando sucede eso las industrias importan más. Es una situación que no es estable, a veces sucede en un mes o más de uno, pero de pronto también Brasil como que desaparece del mercado, no hay un patrón.

Brasil se llevó el 42% de la leche en polvo entera, Argelia el 27% y China el 8%, con otros destinos que no son de los más conocidos, como Nigeria, Egipto, México y Sudáfrica.

En el caso de la leche en polvo descremada, Brasil se lleva casi todo, un poco más del 80%.

La manteca pesa poco en la canasta, un 10% en valor más o menos, con destinos nuevos como Bahrein, Turquía, Perú, Marruecos.

Finalmente, comentó que en el caso de los quesos, no hay una concentración en un mercado como sucede con las leches en polvo, las colocaciones estuvieron distribuidas en enero, con un 22% en México, Argelia un 17%, Brasil un 16% y Chile un 10%.