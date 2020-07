Cajas gourmet y un regalo de Ringo por sus 80 años

Hola, pasá que acá ya se armó Pícnic! y hay de todo para degustar. El invierno se instaló a sus anchas, el muy desfachatado, y desplegó sus artes heladas sobre las que casi todo ser humano suele protestar. Incluso yo, que me declaro fan del frío (pero con sol, por favor), estoy algo acobardada por estos días. Porque ese es el verdadero superpoder del invierno: nos acobarda, nos hace meternos más para adentro y compartir menos. Pero ya se sabe que eso de salir o entrar es una cuestión mental. Por eso hoy te comparto delicias de la vida para ir surfeando los meses fríos.

Mientras tanto, te propongo que le prestes algo más de atención a la cronobiología. Si no sabías que hay expertos en esta ciencia, no te sientas solo porque yo tampoco. En estos días escuché una charla TEDx de Emily Manoogian que me resultó interesante por muchas razones, pero sobre todo porque soy una muy mala administradora de mi reloj interno. Me paso la vida intentando engañarlo y luego él se desquita con días en los que me deja sin energía. “Prestale atención al reloj de tu cuerpo” se titula su conferencia, en la que explica que casi todas las células de nuestro cuerpo están dotadas de un reloj molecular, cada uno de los cuales a su vez es coordinado por un reloj maestro que regula nuestras vidas en períodos de 24 horas. Intentaré someterme con más respeto a las leyes del ritmo circadiano. Te deseo una buena semana al ritmo que sea pero con el mayor disfrute posible de cada tarea o actividad que te toque transitar. Soy Carina Novarese y te escucho siempre por acá.