Cambio en las chacras, llovió y eso inundó de optimismo a la agricultura

El mercado agrícola encontró una estabilidad, tal vez transitoria, de la mano de las lluvias abundantes que llegaron al Mercosur y alejan el riesgo de que el año Niña causara un quiebre en la producción de soja y maíz.

De hecho, la preocupación ahora es el exceso de lluvias en algunas zonas de Brasil, donde se frena la cosecha de soja y la siembra del maíz “safrinha” que ya debería estar plantado.

La lógica de precios ha sido más estable, en torno a los US$ 500 la tonelada de soja en primera posición en Chicago, y US$ 495 la posición julio –de referencia para la cosecha uruguaya–, lo que hace que haya cotizaciones en el puerto de Nueva Palmira en torno a los US$ 485.

Del mismo modo, las referencias del trigo permanecen estables en torno a US$ 225 por tonelada, con la cebada sobre US$ 228 y se espera por los precios de la nueva cosecha de maíz que debe empezar a recolectarse la semana próxima y que con certeza estarán por encima de los US$ 200.

Esa estabilidad es sumamente importante, porque el panorama productivo cambió radicalmente. De estar a punto del daño irreversible en el final de enero a cerrar una sucesión de seis días de lluvia hasta el jueves 4 de febrero que dejaron a la gran mayoría del territorio uruguayo con los suelos completamente repuestos de agua, de una perspectiva de cosecha de rendimientos modestos a mantener la esperanza de una buena cosecha de verano.

Cruzado enero, febrero parece tener todo para continuar la construcción de un buen potencial productivo, ya que por lo menos hasta el 20 de este mes con lluvias leves que lleguen los cultivos continuarán un buen desarrollo.

A la vez, hay algo de preocupación en algunas zonas arroceras por posibles daños por exceso de lluvias, pero en la gran mayoría del área arrocera se espera un buen rinde.

En cambio, en el caso del maíz de primera, que también empieza a cosecharse la semana próxima, la expectativa de rendimiento es muy modesta porque en este caso las lluvias llegan tarde.

El director de Unicampo, Esteban Hoffman, proyectó tentativamente un rango de 5.000 a 5.500 kilos por hectárea como el más probable de encontrar en las chacras que, una vez que seque, empezarán a cosecharse.

Es un año en el que los rendimientos de los cultivos sembrados más tarde pueden rendir más que los sembrados tempranamente.

Las próximas novedades relevantes llegarán el martes 9. Hay expectativa por el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se espera vuelva a recortar las reservas estadounidenses del maíz, probablemente de soja y posiblemente también recorte la producción de soja prevista para Argentina. En el país vecino se festeja el final de la grave sequía en el Paraná que duró más de un año y dificultó el tráfico y la carga, mientras se mantiene la incertidumbre respecto a posibles paros de camioneros que mantienen al comercio de granos en jaque.

Esta es una semana de estabilidad, pero eso no será la norma. Cuánto más se vayan ajustando las reservas estadounidenses más volátil será el mercado y más atención se le prestará a la marcha de la siembra del hemisferio Norte. Para Uruguay se consolida tras las lluvias una oportunidad de oro, que todavía para concretarse tiene que cruzar febrero y marzo, pero que se ve con mucho más optimismo que una semana atrás.