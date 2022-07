Camila Rajchman se despidió de Desayunos Informales: "Siento que llegó el momento"

Camila Rajchman se despidió este viernes de Desayunos Informales. Después de cinco años en los que se trabajó como movilera del magazine matutino de Canal 12, finalmente tomó la decisión de renunciar al programa.

"Fue una decisión que me costó pila y me duele un montón, porque en cinco años formé vínculos re especiales. Sé que no es muy normal irse de un lugar en las condiciones que me voy yo, cuando el trabajo es divino, cuando tenés gente tan linda al rededor; pero es simplemente por una cuestión de crecimiento personal, que me parece necesario y siento que llegó el momento", dijo la comunicadora en los últimos minutos del programa.

"Estoy muy agradecida con ustedes que me enseñaron a hacer televisión", agregó emocionada.

Rajchman anunció que deja el programa de la mañana pero no Teledoce, donde trabaja como notera en ¿Quién es la máscara? y conduce junto a Coco Echague El último pasajero todos los domingos a las 17:00. "Te hemos visto crecer muchísimo. En El último pasajero se ve una Cami totalmente distinta y eso se veía venir", le dijo Echague.

"Nuestra niña creció", comentó Victoria Zangaro. "Exactamente, se va de casa", respondió el conductor.

Recordamos los mejores momentos de @camilaraj junto con todo el equipo de la segunda mañana 😁 ¡Muchos recuerdos y muchas emociones! 😂 😢 pic.twitter.com/jTTG4kRB7T — Desayunos informales (@desayunos12) July 15, 2022

Esta decisión laboral le permite –explicó la comunicadora– tener más tiempo para pensar en nuevas oportunidades. "Abrirle la puerta a nuevos roles, nuevos programas, nuevas oportunidades".

Rajchman había adelantado su partida de Desayunos Informales en sus redes sociales. "Me cuesta un montón decirlo", comenzó diciendo en un video en sus historias de Instagram. "Por más que fue una decisión recontra meditada y evaluada, no deja de doler porque fueron cinco años de trabajo en un lugar divino y privilegiado, y me pone re triste”.