Camión cayó al vacío desde un puente de ruta 5

Un camión de carga que circulaba de norte a sur por la ruta 5 cayó este miércoles al vacío desde un puente. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 68, a metros del peaje próximo a la entrada de la localidad de Mendoza, en Florida. El conductor del vehículo viajaba solo y no tuvo heridas graves, a excepción de una fractura de tobillo, según fuentes del caso consultadas por El Observador.

A la una y media de la tarde una llamada alertó sobre el caso a la seccional 15 de la Policía de Florida. Desde entonces, Policía de Tránsito, Policía Científica y forenses están trabajando en el lugar en conjunto con el fiscal asignado al caso, Fernando Pérez D'Auria. El conductor del vehículo fue atendido en el momento y trasladado al Sanatorio COMEF en la ciudad de Florida, donde quedó internado.

Aún no se sabe por qué el camión volcó. El conductor alegó que perdió el control por fallas eléctricas del vehículo, pero aún queda analizar la situación con precisión para determinar las causas. Funcionarios de la Policía de Tránsito manifestaron a El Observador que no realizaron la prueba de alcohol en sangre en la escena porque no tenían el dispositivo para hacerlo.