Cammarota sobre volver a enamorarse: "Tengo ganas de que me pase, pero hay que sanar"

Desde julio de 2019, cuando murió su pareja Rona, Gonzalo Cammarota se apoyó en el trabajo, en su familia y amigos. Después de mudarse de radio con Justicia Infinita y desembarcar en Urbana FM, el comunicador comenzó este año la conducción de PH: Podemos hablar. Y así, entre varios proyectos y un rol activo en los medios, se muestra entero.

El pasado miércoles, en el programa Recomiendo del cocinero Hugo Soca, Cammarota se abrió y contó cómo fue la batalla a nivel personal después del acontecimiento que marcó su vida. También se manifestó optimista ante la posibilidad de volver a enamorarse, aunque aclaró que "es una carrera larga".

El primer mes sin Rona, contó el comunicador, se pasó las 24 horas del día acompañado. Sabía que si se dormía, al despertar iba atener a un amigo o familiar la lado.

El conmovedor relato de @elcammarota sobre el sorpresivo fallecimiento de su novia Rona en un accidente de tránsito y cómo llevó adelante el duelo: “Estuve el primer mes las 24 horas del día acompañado, me dormía y me despertaba con alguien”, contó. Escúchalo en #Recomiendo ⬇️ pic.twitter.com/HjZNUMWEOO — Canal 4 (@Canal4_UY) December 11, 2020

"Teníamos un proyecto de vida, estábamos juntos hacía nueve años, teníamos nuestra casa, proyectos de agrandar la familia", le dijo Cammarota a Soca y agregó que, sobre todo aquellos primeros días, "fueron de mucha angustia".

"En las noches me quedaba mano a mano con un amigo y era chupar y llorar. Hasta que en un momento dije, acá nadie me va a decir que pare", recordó el conductor de PH. Fue por eso que tuvo que cortar esa dinámica para no meterse en un "espiral". "Lo primero fue ordenar el sueño y volver al trabajo".

Soca le preguntó a su invitado si tenía perspectivas de volver a enamorarse. "Tengo ganas de que me pase, me gustaría”, contestó, aunque aclaró: "Pero hay que sanar ciertas cosas".

La confesión de @elcammarota sobre la posibilidad de volverse a enamorar: “Tengo ganas de que me pase, me gustaría” 😍 El conductor contó, además, que se aferra a aquello que le da “más seguridad”, como el trabajo, su hija y sus amigos #Recomiendo pic.twitter.com/juFA3zFlkQ — Canal 4 (@Canal4_UY) December 11, 2020

Cammarota señaló que no quiere ponerse ansioso con ese tema y que actualmente se aferra a aquello que le da “más seguridad”, como el trabajo, su hija y sus amigos. El también escritor explicó que "hay carreras que son largas", y esta es una de ellas.

Tu regreso como DJ Sanata tras el fallecimiento de tu pareja fue el 24 de agosto en la fiesta de Océano, ¿cómo te sentiste ahí?

Bien. Era una gran demanda emocional. Era el mejor lugar para hacerlo porque, aunque es mucha gente, es un ambiente controlado, rodeado de amigos. Si me sentía incómodo, decía que no quiero. No es como un casamiento. También me sentí bien en las participaciones que vinieron después. A veces se me complica la bajada emocional. Porque estas muy arriba, y cuando bajás es un golpe.

¿Aislarte nunca fue una opción?

Estuve sin salir al aire unos días, pero no. Exigirte puede ser desgastante o peligroso. A veces no te da la energía, la cabeza, la concentración. Pero trabajo en equipo y, cuando estás rengueando, el otro te ayuda a seguir. Sentí rápidamente la necesidad de volver al trabajo, a esos núcleos de producción y de crear que son saludables. Estar encerrado a lo Kurt Cobain no me servía para nada. Estuve unos días en el espiral. Rápidamente me di cuenta de que eso iba a ser nocivo para mí, mi entorno, mi hija.

Si hacés eso, creo que nadie te dice nada. Esa fue la primera luz de alerta que se me prendió. Si yo decidía ser Onetti y dormir con una botella de whisky al lado la cama, podían pasar bastantes semanas antes que me dijeran: “bo, capaz que no”. Me di cuenta de que no podía estar durmiendo a cualquier hora, teniendo una vida desordenada. Necesitaba ordenarme de vuelta y el trabajo era parte de eso. Entonces, me metí de lleno.