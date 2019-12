Cardacio es la primera opción de Gutiérrez para sustituir a García

Mathías Cardacio es la principal opción que tiene a mano Álvaro Gutiérrez para reemplazar a Rafael García en el partido del domingo a la hora 17 frente a Peñarol en el estadio Centenario. García quedó afuera del clásico que le puede dar a Nacional el título de campeón Uruguayo (para eso debe ganar) porque recibió la quinta amarilla el miércoles en la final del Clausura.

Cardacio no quedó a la orden de Gutiérrez en ese encuentro porque se estaba recuperando de una molestia muscular. El volante que ocupó ese lugar fue el juvenil Joaquín Trasante, que aún no debutó en Primera. Mientras que otra oportunidad puede ser para Gabriel Neves, pero una molestia en la planta del pie no le ha permitido jugar en las últimas fechas.

En el actual semestre el jugador que regresó al club desde Defensor Sporting solo participó en 11 partidos.

El técnico también tiene que resolver si permanece con Armando Méndez en el lateral derecho o cambia la estrategia para este encuentro y pone a Guillermo Cotugno.

Mejía un año más

El golero Luis Mejía renovó ayer su contrato con Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020. También lo hizo Trasante, quien firmó hasta fines de 2021.

Entradas para el clásico

En Tickantel y Redpagos ya se venden las entradas para el partido del domingo a la hora 17 en el Centenario. Los precios: tribuna Colombes, socios $220 y generales $550 (Peñarol va a la Amsterdam); Olímpica (puertas 14 y 15) $290 y $720; América (puerta 24), $440 y $1.100.