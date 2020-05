Cardacio fue dado de alta y continúa la recuperación en su casa

El volante de Defensor Sporting y exjugador de Nacional, Mathías Cardacio, ya se encuentra en su casa donde continúa la recuperación de las quemaduras que sufrió la semana pasada en un accidente doméstico con una estufa.

El futbolista compartió un mensaje en las redes sociales desde la intimidad de su hogar, junto a su hija, y en la que se lo ve con vendas en sus piernas, la zona en la que más se vio afectado por las llamas.

“El Bochita” agradeció a quienes le enviaron palabras de aliento, buena energía y que se preocuparon por él en el “duro momento” que le tocó atravesar.

“Después de una semana de internación y continuando con las curaciones correspondientes, nada más importante que estar de nuevo en casa junto a mi esposa e hija”, señaló Cardacio, quien agradeció a los médicos que lo atendieron.

“Fue una desgracia con suerte”

“La verdad que volvimos a nacer”, había dicho el pasado martes a Referí el volante de Defensor Sporting al contar el duro momento que había pasado con su familia.

“Fue por una estufa que tenemos en el apartamento, que funciona con alcohol, que son de esas como para aromatizar... Mi señora fue a encenderla y se prendió fuego la mano, y todo eso desencadenó en que se prendiera un poco de fuego el piso”, explicó

Al ver las llamas, Cardacio intentó rápidamente apagarlas y evitar su propagación. “Estaba la prima de mi mujer, a ella se le empezó a prender fuego la pierna”, contó.

“Yo me incliné, lo quise apagar con la mano y al haber alcohol en el piso me patiné, me caí arriba del fuego y me quemé las piernas”, agregó el Bochita. A pesar del dolor y de la desesperación, trató de seguir conteniendo las llamas. “Tuve que seguir apagando el fuego porque había garrafas y también un parrillero americano que estaba ahí”, contó.

“Fue una desgracia con suerte”, dijo el volante violeta, quien deberá permanecer varios días en recuperación. “La recuperación va a depender un poco de los avances de las quemaduras, que son una cantidad”, dijo Cardacio. “Así que tengo un tiempo que calculo de uno a dos meses. Algunas quemaduras de segundo grado las van a tener que analizar un poco mejor”, agregó.