“Volvimos a nacer”: Cardacio sufrió severas quemaduras por causa de una estufa

Mathías Cardacio se encuentra internado luego de sufrir quemaduras en sus piernas por las llamas generadas al intentar encender una estufa, en un accidente doméstico que ocurrió el domingo y en el que también sufrieron quemaduras su esposa y la prima de ella.

“La verdad que volvimos a nacer”, dijo a Referí el volante de Defensor Sporting y con pasado en Nacional. “Estamos internados”, agregó.

El futbolista contó cómo fue el accidente. “Fue por una estufa que tenemos en el apartamento, que funciona con alcohol, que son de esas como para aromatizar... Mi señora fue a encenderla y se prendió fuego la mano, y todo eso desencadenó en que se prendiera un poco de fuego el piso”.

Al ver las llamas, Cardacio intentó rápidamente apagarlas y evitar su propagación. “Estaba la prima de mi mujer, a ella se le empezó a prender fuego la pierna”, contó.

“Yo me incliné, lo quise apagar con la mano y al haber alcohol en el piso me patiné, me caí arriba del fuego y me quemé las piernas”, agregó el Bochita, quien a pesar del dolor y de la desesperación, continuó conteniendo las llamas. “Y tuve que seguir apagando el fuego porque había garrafas y también un parrillero americano que estaba ahí”, contó.

Leonardo Carreño

“Fue una desgracia con suerte”, dijo el volante violeta, quien deberá permanecer varios días en recuperación, cuando el fútbol está parado por el coronavirus y el cuerpo técnico de Defensor Sporting dio descanso a su plantel en las dos primeras semanas de mayo.

“La recuperación va a depender un poco de los avances de las quemaduras que son una cantidad”, dijo Cardacio. “Así que tengo un tiempo que calculó de uno a dos meses. Algunas quemaduras de segundo grado las van a tener que analizar un poco mejor”, agregó.

Mathias Cardacio sufrió el domingo un accidente con una estufa en su casa. "Una desgracia con suerte" así me lo transmitió el jugador. pic.twitter.com/7GYOqleGfa — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) May 5, 2020

Severas quemaduras

Este martes, Defensor comunicó la situación de su futbolista e indicó que sufrió “severas quemaduras”.

“En las pasadas horas Mathías Cardacio sufrió un accidente doméstico, produciéndole severas quemaduras en sus piernas. Nuestro capitán ya está recuperándose y desde acá le hacemos llegar todo nuestro apoyo”, indicó el club.