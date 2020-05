Defensor dio dos semanas de descanso a sus jugadores para renovar “energías físicas y psicológicas”

Por decisión técnica, los futbolistas del plantel principal de Defensor Sporting están en un período de dos semanas de descanso, desde el 1° al 14 de mayo, lapso en el que fueron liberados de los ejercicios que venían realizando a distancia, vía Zoom, de forma coordinada con los preparadores físicos.

El entrenador del equipo, Alejandro Orfila, explicó a Referí que se trata de una medida que tiene “una razón psico-física”.

“Los futbolistas van generando un desgaste psicológico por no tener la motivación de la competencia, la falta de entrenamientos grupales, más la incertidumbre de no tener una fecha concreta de retorno y un panorama que vislumbra la Asociación Uruguaya de Fútbol en un principio para fines de julio”, explicó el DT este lunes.

Además, desde el punto de vista físico también se genera un desgaste por el hecho de entrenar siempre lo mismo, agregó.

Diego Battiste

Alejandro Orfila en una de las prácticas de Defensor antes del Covid-19

“En este tiempo hemos hecho como todos los cuerpos técnicos entrenamientos individuales y grupales pero siempre enfocados en lo mismo, hasta haciendo doble turno”, comentó Orifla.

Cuando desde la dirigencia del club le indicaron al cuerpo técnico una posible fecha de la actividad, el DT y sus asistentes consideraron darles descanso a los futbolistas hasta el 14 de mayo con una rutina de mantenimiento.

“De esta forma, creemos que renuevan energías tanto físicas como psicológicas para volver a entrenar de forma intensa nuevamente pensando en el retorno a las actividades”, señaló Orfila.

Consultado sobre la fecha de regreso del fútbol que manejan en Defensor Sporting, el técnico indicó que es de fines de julio para jugar en agosto.

El club violeta fue uno de los primeros en enviar al seguro de paro a los jugadores del plantel principal, al cuerpo técnico, a los miembros de los cargos rentados de la estructura deportiva y a la mayoría de su plantilla administrativa, cinco días después de que se parara el futbol por el coronavirus.

El aspecto emocional

El 25 de marzo, cuando el coronavirus iba por su segunda semana en Uruguay y los cuerpos técnicos se estaban adaptando al actual contexto, Orfila ya estaba preocupado por el aspecto emocional de sus dirigidos.

Leonardo Carreño

Alejandro Orfila, DT violeta

“Ellos (los jugadores) tienen la ansiedad lógica de un jugador de saber cuándo vamos a volver”, dijo en ese momento a Referí. “El martes (24 de marzo) hablé con el psicólogo, con el que tuve una charla larga, y creemos que la semana que viene cada uno de los jugadores va a empezar a debilitarse desde el punto de vista emocional. Ahí debemos estar atentos”, agregó.

“Y es lógico que pase porque le pasa a cualquier ser humano. No estamos acostumbrados a estar encerrados y a convivir con la preocupación del ojalá no me toque a mí la enfermedad, que no le toque a ningún ser querido. Eso juega en la cabeza”, dijo en aquel momento el entrenador de los violetas.

Con la medida de descanso tomada en estos días, el cuerpo técnico de Defensor se suma al de otros clubes que han adaptado su plan de trabajo y la rutina semanal para que los futbolistas no se desmotiven y tengan bajones.

Además, otros equipos han decidido dejar de lado las prácticas vía Zoom. El preparador físico de Fénix, Antonio Tchakidjian, explicó la medida que tomó y dijo que este parate tiene su perjuicio en diferentes áreas. “En las psicológica, ni hablar", dijo a Referí. "Yo hablo con los futbolistas. Marqué distintas etapas en esto. La primera, continuamos trabajando, les marqué una planificación de dos semanas. Cuando esto se extendía, le aflojé para que trataran de hacer lo que realmente los hace sentirse bien. ¿Por qué? Porque cuando uno entrena con lo que se siente bien, se motiva, y el elemento motivación en un futbolista es fundamental. Si yo, tras la depresión de no poder ir a entrenar, de no jugar, todavía le exijo entrenamiento por teléfono o Zoom, lo estoy destruyendo. Pero eso sí, la fuerza no la podemos perder”.