El parate y el fútbol: cuatro especialistas explican las consecuencias de distintas maneras

El fútbol uruguayo lleva 51 días parado debido a la pandemia mundial por el coronavirus, si no se toman en cuenta los partidos que los grandes jugaron por la Copa Libertadores el 11 y 12 de marzo pasados.

Es un lapso prolongado en el que surgen muchas preguntas. Más allá del aspecto psicológico por el que pueden atravesar los futbolistas, un tema en el que ya profundizó Referí, al igual que el económico, está su físico y su técnica.

¿Cómo influye este parate en ellos? ¿Cuánto puede frenar el desarrollo de jóvenes promesas o estancar a los más veteranos? ¿De qué forma repercute el hecho de estar alejados de sus compañeros y del club? ¿Y no jugar? ¿No competir?

En ese contexto, Referí habló con dos técnicos y dos preparadores físicos y lo más interesante es que no todos apuntan a lo mismo y tienen pensamientos heterogéneos.

Valenzuela y el aspecto anímico

El expreparador físico de Peñarol con Diego López y de la selección uruguaya junto a Jorge Fossati, Alejandro Valenzuela le dio mucha trascendencia al tema anímico.

“El aspecto anímico va a influir mucho en cómo manejan esta situación”, dijo.

Pero no se quedó solo con ese concepto. Para él también hay otro punto neurálgico: “El hecho de que sea para largo y que no se sepa una fecha de retorno, también complica. A los objetivos no solo hay que ponerle fecha y si los compartís con otros, tenés más chances de que se den. Esto hace que los jugadores no estén entrenando bien. Porque por más que los profes los puedan mantener con trabajos que son muy eficientes y hacen que los jugadores no pierdan tanto las formas, capaz que les cambia el humor y eso influye en el rendimiento. Son pequeñas cosas que hay que sumarlas”.

Para Valenzuela, esta es “una etapa crítica para deteriorarse. Más que el tiempo, el no saber, esa debe ser la incógnita mayor”.

Entiende que los jugadores rápidos con dominio del sistema simpático, toman la forma antes que otros. Para los mayores de 33 años, el objetivo físico “es que el deterioro sea lo más lento posible. Ese jugador no va a ganar velocidad, al contrario, va a ir perdiendo velocidad, la idea es que pierda lo menos posible, pero a la vez, con inteligencia, conoce los atajos y se mantiene jugando al nivel. Entrenar la técnica es la parte que “más van a sentir”.

Danielo Núñez y la ansiedad

Danielo Núñez es el técnico de Cerro Largo. Centra su razonamiento actual en el tema de la ansiedad de los futbolistas pero sobre todo, por la parte económica.

“Estamos en un momento donde aparece un nivel de ansiedad que hay que darle la atención que requiere porque hoy pasa más por lo económico. Los jugadores están cinchando de la piolita para poder volver. En seguro de paro no cobran todo el sueldo y hay mucha gente que no ha podido ir al seguro porque no tiene la cantidad de jornales necesarios. Ya se plantea ese problema esta semana y lo hemos tomado como una inquietud profunda porque ya se palpa en el grupo que hay una ansiedad marcada en ese sentido y eso va a ir incidiendo en la cabeza de esos muchachos que encuentran dificultades económicas en la familia”, sostuvo.

Núñez piensa que en lo deportivo no será muy acentuado el daño que pueda traer esta situación.

En lo que respecta a jóvenes y jugadores ya maduros, dice que no ve algo que indique que puede haber un gran perjuicio deportivo. Sí entiende que se tiene que tomar esto como que comienza de nuevo el año, o sea que habrá una nueva pretemporada para poder afrontar la competencia.

Acerca de la parte técnica indicó algo preocupante. “La mayoría de los jugadores llega con una carencia brutal, incluso los ya formados. Hay una carencia de formación en lo técnico que no sé por dónde está pasando, que lleva a que nosotros después debamos asumir esa tarea en Primera; deja bastante que desear”.

Tchakidjian y la biomecánica del fútbol

El preparador físico de Fénix, Antonio Tchakidjian, habla muy claro en todos los aspectos.

“El joven va a perder estado de forma en este período, pero es más rápido de recuperar que aquellos jugadores con cierta edad, porque hay condiciones naturales de la edad que te hacen perder determinada capacidad de la proteína muscular, de contracción, de fuerza, se pierden tonos y eso es muy difícil de recuperar después”, explicó.

Le da mucha trascendencia a que los futbolistas puedan mantener determinadas valencias: “Por ejemplo, para los jugadores maduros es muy importante no perder la fuerza ni los tonos musculares, porque después es muy difícil de recuperar y más en este proceso. Se pierde la biomecánica del fútbol, que tiene una biomecánica muy especial donde se aplica fuerza en el freno, en el arranque, en el salto, en el cabezazo. Hasta los músculos del cuello son importantes. Todo ese tipo de cosas se ganan jugando. Al no haber competencia, todo se complica más”.

Uno de los preparadores físicos más experientes del país, sabe muy bien que este parate tiene su perjuicio en diferentes áreas. “En las psicológica, ni hablar. Yo hablo con los futbolistas. Marqué distintas etapas en esto. La primera, continuamos trabajando, les marqué una planificación de dos semanas. Cuando esto se extendía, le aflojé para que trataran de hacer lo que realmente los hace sentirse bien. ¿Por qué? Porque cuando uno entrena con lo que se siente bien, se motiva, y el elemento motivación en un futbolista es fundamental. Si yo, tras la depresión de no poder ir a entrenar, de no jugar, todavía le exijo entrenamiento por teléfono o Zoom, lo estoy destruyendo. Pero eso sí, la fuerza no la podemos perder”.

Y añade: “Para el futbolista, la pelota es como andar en bicicleta, no se olvidan. El tema es la biomecánica, o sea, con la fuerza que actúa cada músculo en cada gesto deportivo en la competencia. La potencia de un tiro al arco, requiere de un reclutamiento de determinadas fibras musculares y eso hay que entrenarlo. Seguramente se pierda un poco de distancia en las pelotas aéreas para los defensas y eso se va conjugando en la medida que se vaya practicando”.

Consultado acerca de si esto puede conllevar a un freno a los jóvenes que despuntaban, indicó que “puede llevar a un estacionamiento. Quizás la evolución demore en que vuelvan a tomar el ritmo aquellos futbolistas que están en selecciones juveniles con entrenamientos con otras posibilidades. Pero el joven va a asimilar mucho más rápido, por una condición de juventud, los trabajos progresivos que habrá en cada equipo. El problema van a ser los futbolistas más grandes, de 29 años en adelante. Esos son los que podrán sufrir un poco más”.

Cuello y un punto de vista distinto

El técnico campeón con Liverpool de la Supercopa Uruguaya ante Nacional, Román Cuello, posee una visión bien diferente de esta pandemia.

“Estamos en un momento de crisis, de cambio y como siempre que hay cambios tan importantes –porque toca a la sociedad de todo el mundo–, habrá unos que saldrán fortalecidos, otros perjudicados y mucho tendrá que ver cómo se toma la situación y sobre todo, en qué se utiliza el tiempo que siempre ha sido la excusa que utilizamos para postergar alguna actividad que tenemos que hacer o abordar diferentes situaciones que debemos abordar”, expresó.

A su vez, enfatizó: “Siempre decimos que no tenemos tiempo. En este momento, tiempo hay. En la medida que hagamos un buen aprovechamiento de ese tiempo, para mejorar algunos aspectos en la parte personal y profesional, se puede salir fortalecido. El problema en este momento es que sobra tiempo y el problema en la sociedad moderna es que falta tiempo. Entonces, no pueden ser opuestos y que siempre haya un problema”.

Cuello quiere salir “un poco del lugar común de la queja colectiva”.

No cree que un futbolista joven con una carrera por delante, “tres o cuatro meses le cambien nada. Si pensamos que la carrera de un futbolista dura unos 15 años, en ese lapso, cuatro meses no existen. Así que no le va a repercutir absolutamente nada. En un jugador mayor, su carrera ya está, ya ha tenido una cantidad de años, entonces tampoco creo que se termine su carrera ni siquiera su continuidad. Porque si pensaba jugar un año más, va a jugar un año y cuatro o cinco meses más”.

Para el DT negriazul, el problema es que “todos nos estamos centrando en cuánto nos vamos a ver perjudicados y no nos centramos en qué podemos vernos fortalecidos con esta situación”.

Una de las funciones es utilizar este tiempo para fortalecerse en aspectos como el entendimiento del juego. “Se puede. Hay tiempo y espacio para entender el fútbol en su complejidad, que en otro momento, un partido tras otro, no te daba el tiempo. En este momento hay tiempo para mejorar algunas cosas. Es buen momento para compararnos con cuánto mejor o peor estamos en el momento en que entramos en esto. Espero que salgamos crecidos y fortalecidos y no que salgamos peor con nosotros mismos”, subrayó.