Cardoso "no se arrepiente de nada" y considera "muy llamativo" el interés por Kirma

El exministro de Turismo, Germán Cardoso, sostuvo este lunes que recién se enteró de la existencia de Kirma Services OU cuando le llegó el expediente para su contratación y afirmó que le resulta "llamativo" que el interés público se concentre en esta firma de origen de estonio.

"Me resulta llamativo que siempre se pregunte por Kirma y no por las demás empresas, que son todas iguales y que formaban parte del mismo expediente" dijo el actual diputado, que volvió después de varias semanas a dar declaraciones en el marco de la Comisión Investigadora que, en Diputados, analiza su gestión.

Cardoso se refería a Cisneros Interactive SA y Digital Media, las dos firmas que formaron parte, junto a Kirma, de la contratación que la cartera realizó para las campañas de publicidad a través de medios digitales.

"Tomo conocimiento de Kirma en el momento en que llega el expediente", ratificó en rueda de prensa. Una propuesta publicitaria que, según expresó, fue enteramente elaborada por la agencia Young & Rubicam, que prestaba asesoramiento en medios al ministerio. "Incluso, con los montos fijados", ratificó.

Cardoso se preocupó en dejar en claro que no tiene "ningún compromiso con Kirma". Tampoco, según dijo, con Elbio Rodríguez, el empresario que, el pasado jueves se había definido como su "colaborador honorario" ante la misma comisión y había reconocido que acercó a la empresa estonia con el objetivo de generar para sí un "negocio lucrativo a futuro".

"No es mi asesor", sostuvo este lunes el exministro. Cardoso confirmó que conoce a Rodríguez "desde hace muchos años" pero insistió en que Kirma llega al ministerio "a través de la agencia", en referencia a Young & Rubicam. "Ante la presentación de Rodríguez podría haber dicho: 'Kirma no corre, Kirma no va'. Sin embargo, la hizo llegar al ministerio".

Cardoso remarcó que esa agencia tenía un rol central en el asesoramiento y la dirección de la política de medios por parte del Ministerio de Turismo.

El interrogatorio a Kechichian

Luego del pasaje por la Investigadora de varios de sus exasesores, Cardoso pasó este lunes al contraataque, al encabezar el interrogatorio a su antecesora en el ministerio, Liliam Kechichian.

"Fueron manotazos de ahogado", señaló el diputado frenteamplista Gustavo Olmos. "Hubo temas que puso en la denuncia que ni los preguntó, y consultó sobre otros de los que nunca habló ni pidió expedientes".

Según el cuestionario al que accedió El Observador buena parte de las 26 preguntas presentadas por Cardoso estuvieron destinadas a tratar de demostrar que los cuestionamientos que se le hacen a su gestión también fueron moneda corriente en las administraciones frenteamplistas. En particular, la decisión de recurrir al mecanismo de compras directas.

Cardoso le consultó a Kechichian si durante su gestión el Ministerio de Turismo se realizó algún tipo de licitación para publicidad en medios tradicionales y digitales, tanto a nivel local como internacional.

Sin esperar respuesta, el exministro concluyó que, en las administraciones anteriores, "la compra directa en estos rubros era la regla", ya que Kechichian "solo utilizó este mecanismo durante los años de su gestión en el ministerio", destinando montos significativos en campañas promocionales sin recurrir a la vía competitiva.

Cardoso cuestionó específicamente la contratación de pautas en el exterior. Allí, presentó una resolución de octubre de 2019, que otorgó casi US$ 1,7 millones, entre 2016 y 2019, para soportes en vía pública en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

También la contratación de pautas en señales internacionales de cable, por casi US$ 4,5 millones desde 2015 hasta el final de pasado período.

Cardoso cuestionó que el argumento para estas contrataciones haya sido la imposibilidad de licitación, o la prestación de servicios exclusivos como excepciones al régimen competitivo.

El exministro afirmó que su antecesora recurrió al mecanismo de compra directa incluso en oportunidades que, "de forma manifiesta", no correspondía utilizar esa vía.

Cardoso indagó además sobre la forma en que llegó al ministerio la empresa Xaxis, a la que el exministro indicó como contratada en 2019 por U$ 500 mil para la realización de pautas digitales, a recomendación de Young & Rubicam, con la que compartía el mismo grupo internacional de comunicaciones: Wire & Plastic Products (WPP).

El actual diputado también apuntó a otra de las críticas que él mismo recibió: realizar contrataciones directas sin contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otra de las preguntas que debió responder Kechichian pasó por justificar la compra del edificio de Cerrito y Zabala, en la Ciudad Vieja de Montevideo, que, a un costo de US$ 1,5 millones, se pensaba destinar como nueva sede ministerial y que fue frenada por el actual gobierno. En especial, quién acercó la posibilidad de ese negocio.

Cardoso también pidió conocer los informes técnicos que avalaron los resultados de una inversión de US$ 500 mil en publicidad en los Premios Platino, un evento que "tuvo una hora de duración".

En la misma línea, el exministro cuestionó una gasto de US$ 50 mil en un "desayuno de trabajo" realizado en noviembre de 2016 en la Embajada uruguaya en Buenos Aires. La explicación de Kechichian es que ese evento significó el lanzamiento de la temporada turística en la vecina orilla.

En el cuestionario de Cardoso figuraba una compra de un equipo Sysmex XT 2000, al Laboratorio Roche. Se trata, explicó, de un aparato para análisis hematológicos y que fue comprado en US$ 60 mil. El actual diputado se preguntó "cuál fue el aporte y el retorno de esa compra a la actividad turística".

Una sección del interrogatorio estuvo referido al nexo del Ministerio de Turismo con la firma Ladevi Ediciones.

En la sesión se dio además un debate en torno a la contratación de algunas empresas, cuya polémica es común a ambas administraciones. Por ejemplo, el contrato firmado por Kechichian en 2016 para contar con la colaboración de Netcom para la campaña en vía pública.

La exministra debió responder además por qué le asignó a Young & Rubicam la adjudicación de una licitación de publicidad, asesoramiento y compras de medios. Más aún cuando su precio máximo fue "infinitamente superior al de su competidor".

Cardoso también sacó a relucir el hecho que, en 2015, el Ministerio de Turismo inscribió a una empresa unipersonal, Digital Media Technology, en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) , que contaba con una cuenta de cobro registrada en España.

El final del cuestionario estuvo referido al vínculo de Kechichian con la comunidad armenia en Uruguay, a la que pertenece por lazos familiares. Sobre todo por un convenio que el ministerio firmó en 2015 con la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB). Fue por US$ 1,5 millones y fue observado dos veces por el Tribunal de Cuentas.

Ese convenio, según se detalla en la página web de Presidencia, tenía como objeto la cesión por parte de esa entidad de parte de sus instalaciones para la práctica deportiva. El gobierno de la época insistió en el gasto pese a que el tribunal había señalado la ausencia de un procedimiento competitivo o de licitación pública.

Al respecto, Cardoso quiso conocer los criterios sobre los que su antecesora se basó para definir este tipo de convenios. También, sobre si Kechichian "recibió algún reconocimiento" de parte de la UGAB.

"Pudo haberse comprado una institución deportiva entera con esa dinero", objetó. Cardoso se preguntó por qué, existiendo 263 instituciones similares en Montevideo, se optó directamente por firmar el convenio con el club armenio.

Se trata de un predio que, recordó, hoy utiliza la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), que según dijo le paga a la UGAB "diez veces menos" que el ministerio.

Según el legislador, Kechichian no tuvo respuesta para estas interrogantes. "Más que nunca estoy convencido de que la investigación que hemos solicitado tiene razón de ser", concluyó. "Desde el punto de vista legal, ha quedado claro que utilizamos los mismos métodos de compra y en las mismas condiciones".

La gran diferencia, sostuvo, es que su gestión tuvo que enfrentarse a la llegada de la pandemia a dos semanas de comenzar. "Tuvimos que improvisar, ante la situación más crítica que registra la historia turística uruguaya".

"No me arrepiento de nada, lo que hice fue bajo presión" señaló. Cardoso explicó su renuncia al ministerio en función de que se había generado una "situación política de alta fricción y mucho barro", por lo que optó por salir del ministerio para "no dejar de rehén a la coalición de gobierno".

La respuesta de Kechichian y el respaldo del FA

Kechichian reivindicó por su parte su gestión luego de declarar ante la Investigadora. "No hay ninguna denuncia concreta", señaló la exministra al respecto del planteo de su sucesor. En su opinión, la actitud de Cardoso este lunes constituyó una "total falta de respeto".

"Vino con un documento elaborado, que no tiene ninguna relación con la realidad", dijo. Kechichian recordó que había reconocido previamente la existencia de compras directas durante su gestión. "Una es la herramienta, otra cómo se utilizó", remarcó. Todas, dijo, tuvieron su respaldo técnico y fueron por montos muy menores a los que se objetan a Cardoso.

A la exministra le llamó la atención además que Cardoso, siendo en su momento diputado por Maldonado, "en 20 años nunca se dignó preguntarnos nada" sobre los asuntos que ahora quiere investigar. No tiene idea de lo que es planificar", dijo.

Kechichian se refirió específica y públicamente a los cuestionamientos al convenio con UGAB. "Es la primera vez que esa institución se ve sospechada de hacer algo que no corresponde", lamentó. La exministra la describió como una institución benéfica centenaria. "Es claro que, cuando se hizo ese contrato, lo único que hice fue firmar" dijo, al sostener que la resolución dependía de la Secretaría de Deportes, en función de la necesidad de contar con "pequeños centros de entrenamiento" para diversas disciplinas.

Luego de su comparecencia, la bancada del Frente Amplio respaldó su actuación en el ministerio. La oposición consideró que la denuncia contra sus integrantes constituye una "chicana política de baja estofa".