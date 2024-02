Carnaval 2024: los tres nombres que se manejaron para presentar en el Teatro de Verano y qué dijo Álvaro Recoba

El Concurso Oficial de Carnaval está en marcha y –si no hay etapas suspendidas debido a eventos climáticos– se espera que la primera rueda de la competencia termine esta semana. Este año cada agrupación que participa del concurso será presentada por Paola Bianco y Álvaro Recoba.

Recoba –quien lleva la conducción del espectáculo desde hace 15 años– contó a El Observador que se enteró en noviembre que la organización estaba pensando en que el Carnaval 2024 lo condujera una dupla: él y una figura femenina.

Foto: Leonardo Carreño.

Paola Bianco y Álvaro Recoba en el Teatro de Verano

“Me llamaron por teléfono, me dijeron que estaban estudiando la posibilidad de que viniera una compañera al escenario y preguntaron qué me parecía. En primer momento quedé shockeado porque no me lo esperaba”, recordó.

En una segunda instancia lo citaron a la sede de Daecpu y los directivos le pusieron tres nombres sobre la mesa. “Plan A, plan B y plan C”, dijo el presentador durante la entrevista. Los nombres eran tres: Claudia Fernández, Paola Bianco y Catalina Ferrand.

"Yo te digo la verdad. A todos les dije: ‘si me preguntan a mí debería ser Paola Bianco’. Porque es la carnavalera”, comentó Recoba, que tiempo atrás se había enterado que Bianco era abonada del Teatro de Verano además de ser la hija del reconocido letrista Jorge Bianco.

El ofrecimiento llegó a estar sobre la mesa de la comunicadora Claudia Fernández, que terminó declinando la propuesta.

A Paola Bianco la llamaron y la respuesta fue rápida. “Me vino todo lo que significa para mí el Teatro de Verano y fui y arreglé. Además estoy en un momento donde no tengo un trabajo de salir al aire todos los días, capaz que si me llamaban en otro momento y estaba saliendo al aire en vivo todos los días no podía. Sobre todo porque tengo cuatro hijos y me gusta estar presente durante el día”, contó la conductora del ciclo Mi casa es tu casa de Canal 10. Por estos días, de alguna forma, sus hijos de ella están viviendo algo similar a lo que ella vivió en su infancia acompañando a su padre en las noches de Carnaval.

Daecpu

Álvaro Recoba y Paola Bianco en Daecpu

Finalmente el pasado 22 de enero –una semana antes del comienzo del concurso– Daecpu hizo oficial la contratación de Paola Bianco. Ese día Recoba recibió una llamada para que fuera hacia la sede de los directores de agrupaciones, pero él ya se encontraba en el edificio e inmediatamente felicitó a su nueva compañera.

"Nunca se me hubiera ocurrido estar acá. Recién estoy empezando y tengo un compañero al lado que sabe lo que hace”, dijo Bianco.