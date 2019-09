Carrasco fue denunciado por insultos racistas pero terminó castigado por desobediencia

Juan Ramón Carrasco recibió una suspensión de tres partidos por su participación en los incidentes del partido que Fénix le ganó 1-0 a Cerro en el Tróccoli.

El DT de Fénix fue expulsado del partido tras un entredicho con el zaguero de Cerro Martín González, en una incidencia de la que participaron varios jugadores.

El árbitro Nicolás Vignolo expulsó a Carrasco por injurias y desobediencias, según estampó en el formulario.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) citó a declarar a la cuaterna arbitral y a Martín González, que una vez terminado el partido fue al Capurro acompañado por hinchas de Cerro a buscar a Carrasco, a quien no encontró.

Al otro día, el entrenador le pidió disculpas públicas al jugador.

El lunes pasado, en la audiencia, González declaró que durante todo el partido Carrasco le profirió insultos racistas y denigrantes: "Negro de mierda" y "muerto de hambre", denunció el futbolista.

La cuaterna arbitral no pudo confirmar sus dichos porque declararon que no escucharon qué le dijo el entrenador al que sí denunciaron por su actitud de no querer abandonar el campo de juego una vez que fue expulsado por su entredicho con jugadores rivales y por su actitud desafiante de amagar con sacarse la campera como para pelear con los futbolistas de Cerro.

Fénix no contestó la demanda ni compareció a la audiencia. En términos procesales, los de Capurro quedaron expuestos a que todo lo alegado por los declarantes fuera tomado por cierto.

De todas formas, la Comisión Disciplinaria castigó a Carrasco solo por desobediencia y le aplicó la sanción máxima prevista en el código para esa infracción: tres partidos.

Solo Juan Pablo Decia emitió un voto discorde ya que pretendía que se le aplicara una sanción de cinco partidos por los insultos racistas: "La desidia de Fénix ante la gravedad de los hechos denunciados y las declaraciones de un jugador que no estaba implicado en la sanción ya que no había sido expulsado tenían un grado de veracidad tal que ameritaba la tipificación de las injurias además de la desobediencia, e injurias con contenido racista", explicó a Referí.