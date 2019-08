Martín González e hinchas de Cerro fueron a buscar a Carrasco a Capurro

Acompañado por un grupo de hinchas de Cerro, el futbolista Martín González fue a Capurro poco después de concluido el partido en el Tróccoli a buscar a Juan Ramón Carrasco, con quien había tenido un intercambio de palabras en plena cancha, al finalizar el partido que su equipo perdió ante Fénix por la sexta fecha del Intermedio.

El jugador llegó al estadio de Fénix, donde los jugadores se estaban duchando, con la intención de aclarar el entredicho con Carrasco, según revelaron a Referí jugadores y funcionarios del elenco albivioleta que se encontraban en ese momento en el Capurro.

“Martín llegó a Capurro acompañado por varios hinchas de Cerro, y afuera había dos autos más esperando. Preguntaban por Carrasco porque querían hablar con él, pero Juan ya no estaba”, reveló una fuente del club de Capurro a Referí.

En ese momento un funcionario de Fénix habló con González, al que conoce de su pasaje por el club de Capurro, y el jugador se retiró de la cancha.

I. GUIMARAENS

Carrasco se enteró de la situación como lo reconoció en nota en Sport 890: “Me dijeron que fueron algunos hinchas al Capurro. Son cosas de partido que tenían que quedar ahí. Con el jugador no tenía ningún inconveniente de nada. Él es un hombre, yo soy un hombre, pero lejísimos está en mí y a esta altura de mi vida. Si me habré peleado en mi vida que a esta altura no quiero ninguna mancha más de pelea, sino de lo contrario, que los jugadores reconozcan el trabajo que hacemos”, expresó.

“Nosotros nos estábamos bañando en el vestuario y nos enteramos después”, dijo el volante Maximiliano Cantera a Referí.

Por su parte Juan Álvez admitió que se enteró de la presencia del jugador de Cerro, pero que no lo vio porque estaba en el vestuario.