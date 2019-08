Carrasco pidió disculpas por violencia en el Tróccoli: “Estoy superarrepentido”

Juan Ramón Carrasco, técnico de Fénix, mostró este lunes su arrepentimiento por el entredicho que tuvo al finalizar el partido en el Tróccoli con el jugador de Cerro, Martín González, que terminaron con el ataque de algunos hinchas albicelestes que pretendieron ingresar al camarín de los albivioletas.

Cuando el partido de este domingo se terminaba en el Tróccoli el técnico de Fénix, Juan Ramón Carrasco, y el jugador de Cerro Martín González intercambiaron palabras. El árbitro Nicolás Vignolo expulsó al entrenador y le sacó amarilla al jugador albiceleste, según narraron dirigentes de Fénix a Referí. El partido finalizó con triunfo del club de Capurro 1-0. Y cuando los jugadores albivioletas salían de la cancha un grupo de parciales albicelestes violentaron un portón, agredieron a funcionarios de Fénix, y pretendieron ingresar al camarín.

“Quiero decirlo yo sin que me lo pregunten, (...) tengo la necesidad de pedir disculpas a Martín González porque sinceramente yo no soy así, lejísimo de eso. No quiero estar en boca por una calentura”, comenzó diciendo Carrasco en declaraciones al programa 100% Deportes de Sport 890.

Diego Battiste

Cuando se le consultó a Carrasco si le dijo cosas a González, el entrenador reconoció: “Sí, sí, nada que ver, quedé enganchado. Voy a empezar a dirigir con auriculares porque me tenían loco con la familia (con insultos). Vos me decís: 'Carrasco, sos de madera, sos un desastre', no voy a decir que es música para mis oídos, pero cuando se meten con la familia que no tiene nada que ver… Aparte era uno (hincha de Cerro), pero la verdad desenfocó ahí con Martín González que no tiene nada que ver. Estoy superarrepentido. Dejar eso en claro y dar vuelta la página”.

Carrasco dijo tener conocimiento de que, una vez finalizado el partido, algunos hinchas de Cerro fueron en tres vehículos a buscarlo a Capurro.

“Me dijeron que fueron algunos hinchas al Capurro. Son cosas de partido que tenían que quedar ahí. Yo con el jugador no tenía ningún inconveniente de nada. Él es un hombre, yo soy un hombre, pero lejísimo está en mí y a esta altura de mi vida. Si me habré peleado en mi vida que a esta altura no quiero ninguna mancha más de pelea, sino de lo contrario, que los jugadores reconozcan el trabajo que nosotros hacemos”, expresó el entrenador de Fénix.