Carrasco Polo aseguró el número 1 para los playoffs

Se disputó el domingo la 16ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en el que Carrasco Polo se aseguró, a falta de un partido, ser el número 1 de cara a los playoffs.

Polo le ganó 1-0 a Old Christians, que lo tuvo a maltraer todo el partido. El gol lo hizo Sofía Mora, quien quedó como la máxima anotadora del torneo, tras gran jugada de Elisa Etcheverry.

Yacht, al que le quedan dos partidos, ya no le puede dar caza porque empató 2-2 con Woodlands. Ganaba 2-0 con goles de Lucía Castro y Sabrina Garaza, pero dos tantos de Julieta Rey decretaron la igualdad.

Woodlands contó con el retorno de Macarena Antelo quien fue gran figura. El empate le permitió asegurar su clasificación a playoffs ya que Biguá perdió su partido.

Las de Villa Biarritz cayeron 4-2 contra Old Sampa que subió un puesto en la tabla. Los goles de Biguá fueron de Agustina Silva y Agustina Alles. Los de Old Sampa fueron dobletes de Magdalena Gómez y Rocío Salles.

Por último, Náutico derrotó 3-2 a Old Ivy con tantos de Camila Cebreiros, Josefina Olaso y Manuela Serra contra anotaciones de Victoria Sanguinetti y Florencia Guido.

Náutico fue invitado para jugar el próximo fin de semana un torneo amistoso con Universidad Católica de Chile, River Plate y otro equipo chileno.

El problema es que no logró autorización para adelantar o posponer su partido contra Woodlands por lo que seguramente perderá los puntos.

Posiciones

Carrasco Polo: 40 (15 partidos jugados)

Yacht: 29 (14 partidos jugados)

Old Sampa: 23 (14 partidos jugados)

Old Christians: 22 (13 partidos jugados)

Náutic: 19 (13 partidos jugados)

Old Girls: 19 (14 partidos jugados)

Old Ivy: 13 (14 partidos jugados)

Woodlands: 12 (15 partidos jugados)

Biguá: 2 (14 partidos jugados)

Goleadoras

1- Sofía Mora (Carrasco Polo) 14

2- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 13

3- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

4- Manuela Vidal (Náutico) y Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

5- Belén Barreiro (Old Ivy) y Clementina Cristiani (Old Sampa) 6