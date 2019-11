Carrasco Polo-Náutico, una final para sacarse chispas

Sofía Mora y Camila De María tienen mucho en común. Juegan de volantes, son líderes de sus equipos, tienen mucho carácter y por sobre todo son apasionadas del deporte que practican, el hockey sobre césped.

Entre sábado y domingo, sus equipos, Carrasco Polo y Náutico, definirán el Campeonato Uruguayo. Ahí en la cancha (sábado, hora 17 en Náutico y domingo, hora 17 en Polo) se van a sacar chicas. Pero antes, en un ambiente distendido, charlaron con Referí de sus experiencias en el deporte, del camino recorrido en la temporada y también del duelo que vivirán.

Leonardo Carreño

De María, odontóloga de 28 años, defensora o volante, vivió un año muy especial al volver a las canchas ya que el 14 de agosto del año pasado se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla.

“Me lesioné con Checha Casarotti en un partido con Old Girls. Me caí, me quedó doliendo, salí pero volví a entrar y en el primer pique me caí al piso. Unos días después estaba almorzando con mi padre y me dijo: ‘Tenés que ir al médico, para mí estás rota. Y si estás rota te operás y en seis meses volvés con todo’. Tenía razón. Me operé, fui tachando los días en un almanaque y marcando los objetivos a corto plazo en la recuperación y el 14 de febrero estaba jugando mi primer amistoso contra Biguá”, contó.

Leonardo Carreño

Después viajó con la selección para jugar el Hockey Series en Hiroshima y los Juegos Panamericanos de Lima. En Japón le llamó la atención al técnico de Rusia, el holandés Moses Lodarmassey, y unos meses después estaba jugando en la Bundesliga para Uhlenhorst Mülheim.

“Alemania para mí fue soltar. Soltar para ganar otras cosas. Me fui a un nivel de hockey alucinante y pude vivir una experiencia de unos meses como profesional”, explicó.

Mora, profesora de educación física y de hockey de 31 años, vive el deporte con esos mismos sentimientos tan intensos que son esquivos para traducir en palabras.

“Siempre me tomé el deporte de la misma forma, para estar siempre tengo que estar al 100%. No sirvo para encararlo de otra manera. Una vez me fracturé la muñeca e igual venía a correr con una bolsa de nylon por arriba del yeso. Ni enferma falto a las prácticas”, reveló la volante central que es la máxima goleadora de la temporada con 17 tantos.

Leonardo Carreño

“Náutico está muy bien, está muy sólido. Somos un equipo muy joven y estamos muy bien en todas las líneas y también anímicamente. Da placer tirarle la bocha a las enanas de arriba para que corran y la metan”, dijo De María.

Desde el año pasado, el equipo cuenta con el aporte técnico del argentino Sergio “Cachito” Vigil, actual entrenador de la selección femenina de Chile.

“Cachito nos da herramientas. Mira todos los partidos, hace un trabajo de coaching con todo el staff, viene unos días y nos deja locos a todos porque tiene una energía especial y está empapado del mejor hockey; es alucinante. De cualquier conversación sacás algo, tanto en lo humano como en lo deportivo”, explicó la jugadora de Náutico.

“Para nosotras fue un año muy complicado. La capitana Flo Piazza no jugó por embarazo, Vale Agazzi se rompió otra vez los ligamentos, Tere Viana se fue a jugar a Argentina, Cami Piazza se fue los últimos tres meses a Francia. Las cinco juveniles que se integraron muy bien al primer equipo en determinado momento se fueron a entrenar a China. Al principio nos costó, pero a pesar de todos los obstáculos sacamos el torneo adelante”, explicó Mora.

Leonardo Carreño

Además de Agazzi también estará afuera por lesión Matilde Kliche. Teresa Viana volvió para la segunda semifinal con Old Sampa y marcó un gol. Cami Piazza ya retornó tras jugar en Lille y estará a la orden para disputar las finales.

Carrasco Polo va en busca de tetracampeonato tras ganarle en 2016 a Naútico, en 2017 a Old Girls y en 2018 a Yacht. Náutico no sale campeón desde 2010 cuando le ganó la final a Yacht.

La final de 2016 fue muy pareja y Polo la ganó 1-0 con gol de Kaisuami Dall'Orso que jugó con un ataque de apendicitis y que al final del partido se fue a la emergencia y fue operada.

“En una final obvio que lo mental juega y las finales hay que saberlas jugar. El año pasado Yacht nos ganó por experiencia en las semifinales. El entorno es distinto porque se llena. El resto es que el juego fluya”, dijo De María apuntando a la definición.

“En una serie final se necesita tener paciencia, no enloquecerse, ser inteligentes a la hora de jugar, saber que es bueno no recibir goles, intentar sacar ventaja en el primer partido para poder manejarla el segundo. No querer ganarlo en el primer partido porque en 24 horas hay que jugar de nuevo. Ya tenemos unas finales arriba y tenemos que hacer pesar nuestra mayor experiencia”, dijo Mora.

La mesa de tremendas finales ya está servida.

Leonardo Carreño

El clasificatorio de Carrasco Polo

Old Girls 2-2 y 1-0

Old Ivy 7-0 y 4-1

Old Sampa 1-2 y 4-2

Yacht 4-0 y 1-0

Biguá 10-0 y 1-0

Old Christians 1-0 y 1-0

Woodlands 3-0 y 6-0

Náutico 3-2 y 3-1

Playoffs

Old Ivy 4-1 y 2-2

Old Sampa 3-2 y 1-0

El clasificatorio de Náutico

Old Sampa 1-1 y 1-4

Yacht 0-1 y 2-2

Woodlands 6-0 y 0-2

Biguá 5-1 y 3-0

Old Christians 3-1 y 0-1

Old Girls 1-2 1-1

Old Ivy 3-3 y 3-2

Carrasco Polo 2-3 y 1-3

Playoffs

Old Christians 1-0 y 1-0

Yacht 1-1 y 0-0 (2-1)

En la temporada Carrasco Polo le ganó los dos partidos a Náutico. En la primera rueda fue 3-2 con goles de Agustina Suárez, Elisa Etcheverry y Sofía Mora contra tantos de Manuela Vidal y Lucía Laborde. En la segunda rueda fue 3-1 con anotaciones de Sofía Domínguez por dos y Sofía Mora descontando Camila Cebreiro. Las rojas le ganaron a Polo por última vez en la segunda rueda del Uruguayo 2018 (15ª fecha), 2-1 con goles de Lucía Serra y Lucía Dieste, una de sus mejores apariciones en los últimos años, contra uno de Cami Piazza. En playoffs solo jugaron la final de 2016.