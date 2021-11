Carrera salió al cruce de Calabria: "Hace cuatro meses que los homicidios crecen"

El senador del Frente Amplio y exjerarca del Ministerio del Interior durante la pasada administración, Charles Carrera, le respondió al director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, que había señalado el martes que el Frente Amplio había "menospreciado el trabajo de los policías" al cuestionar la credibilidad de las cifras de delitos.

"Nosotros estamos denunciando que hace cuatro meses que el número de homicidios ha crecido en nuestro país. Hay un dato de la realidad que no la dice el Frente Amplio, lo dice la academia, que es que a partir de marzo (de 2020) hay una reducción de las denuncias por efecto de la pandemia", señaló Carrera este miércoles en rueda de prensa.

"Hay otros delitos que han crecido. En mi departamento (Rivera) en 2019 se dieron 7 homicidios. En 2020 se dieron 16, un crecimiento del 128%. En lo que va del año van 18 homicidios. En Rivera el delito de homicidio, que es el que mas tiene que doler, ha crecido", agregó.

Carrera se preguntó si desde el gobierno hay "políticas públicas para atender esta problemática" y cuestionó que el gobierno diga que la seguridad pública es una prioridad "Si una política es una prioridad, debe tener una contrapartida en el presupuesto o en la Rendición de Cuentas. Acá no existieron recursos para aumentos salariales ni para contratación de nuevos funcionarios. No se han construido nuevas cárceles que dijeron que se iban a construir. No se han destinado recursos, entonces no es la prioridad", aseguró.

Calabria había apuntado este martes contra el Frente Amplio al señalar que, como oposición, ha "menospreciado el trabajo de los policías" y "faltado el respeto a su labor" al cuestionar la credibilidad de las cifras de delitos anunciada por el gobierno y atribuir su baja a la pandemia.

"Desde la primera vez que informamos los números de delito en esta administración, la oposición ha buscado cuestionarlos", dijo.

Calabria escribió en su perfil de Facebook un extenso texto en el que expone que el descenso de los crímenes desde que asumió la administración de Luis Lacalle Pou se debe a "cambios sustanciales" en la política de seguridad y las "normas", además de un mayor "respaldo" a la policía con la Ley de Urgente Consideración, y no a la reducción de la movilidad por la circulación del virus, como han señalado desde el Frente Amplio.

"La movilidad restringida existió por muy poco tiempo en Uruguay. Cuando pegan por salud pública, dicen que había mucha movilidad. Cuando pegan por seguridad, es porque no había movilidad. Son inconsistentes", aseguró.

En su escrito, el jerarca enumeró una serie de medidas que adoptaron las autoridades para sumar a su estrategia de trabajo. Entre ellas, destacó los canales disponibles para el ingreso de denuncias, el stock de tablets para las unidades de la policía y la conexión con el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau).

"Entre la administración del FA y la nuestra, los únicos cambios que han habido son la administración periódica de los datos y que los datos registran un descenso de los principales delitos", subrayó el director.