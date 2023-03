Cartagena, la ida y vuelta a Nacional y un modelo que quieren replicar con Rentistas

Santiago Cartagena tuvo su vuelta a Nacional el pasado sábado en el partido ante Boston River, luego de dos años en los que estuvo a préstamo en Montevideo City Torque y de haber estado muy cerca de volver a ser cedido en la actual pretemporada.

En su vuelta a la Ciudad Deportiva Los Céspedes, el volante que recién tiene 20 años y ya había debutado en los albos en 2020, convenció al entrenador Ricardo Zielinski en los primeros entrenamientos del año y el DT decidió retenerlo en el plantel que tuvo varias bajas en las zonas de volantes.

“Cartagena era un jugador que se iba a prestar”, reconoció Zielinski en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Boston River.

Leonardo Carreño

Cartagena en su regreso a Nacional en 2023

“Él tiene unas ganas bárbaras de jugar en Nacional, esas ganas fueron fundamentales para que quede”, agregó el DT, quien calificó con un “bien” las “entradas de los chicos”, en mención a Cartagena y a Rodrigo Chagas, el volante de la Sub 20 de Uruguay que tuvo su primer partido en el Gran Parque Central.

Cartagena ingresó por Leandro Lozano en el minuto 64, en el que fue su regreso al Parque.

El volante debutó en los tricolores en la temporada 2020, siendo campeón uruguayo.

Dirigido por Gustavo Munúa, tuvo un debut soñado el 7 de setiembre de ese año con gol ante Cerro para sellar la goleada 5-1 en el estadio de La Blanqueada a puertas cerradas por la pandemia de Covid-19.

Diego Battiste

El festejo de su gol con Rodrigo Amaral

Luego, tuvo otras cuatro presentaciones completando 63 minutos por el Uruguayo 2020, en el que también lo dirigió Jorge Giordano y Martín Ligüera, quien le dio ingreso en la recordada final ante Rentistas en el complejo de los bichos colorados.

Además, tuvo otros cinco partidos por la Copa Libertadores, con un total de 105 minutos.

@Nacional

Cuando firmó en Nacional en 2020, con José Decurnex y José López

El paso a Montevideo City Torque

En la temporada 2021, Cartagena se fue cedido a Montevideo City Torque junto a Axel Pérez.

Inter de Porto Alegre se interesó en él, para reforzar sus categorías sub 20 y sub 23, pero el mediocampista prefirió irse cedido a Torque opciones de compra variadas, según señalaron desde los celestes en ese momento, que empezaban con una base de US$ 1,2 millones por el 50% de la ficha.

El volante completó dos temporadas en los ciudadanos.

@MvdCityTorque

Cuando pasó a City Torque con Axel Pérez

En la primera de ellas, dirigido por el argentino Pablo Marini y Román Cuello, jugó 16 partidos por el Uruguayo y uno por Copa Libertadores.

El año pasado, con Sebastián Eguren y Lucas Nardi como entrenadores, jugó 19 encuentros.

Instagram

En City Torque

La vuelta a Nacional y el acuerdo con Rentistas

“Cartagena es un jugador de la institución, muy comprometido con el club”, dijo Zielinski al hablar sobre el volante.

El DT puso a su caso como un ejemplo para todos los jugadores de su plantel.

“Tuvo la oportunidad. Siempre decimos lo mismo: ‘trabajen, en algún momento van a tener la oportunidad y traten de aprovecharla’. Hoy creo que Cartagena cuando entró ha aprovechado la oportunidad”, agregó el argentino.

@Nacional

Cartagena en Nacional

Desde al área deportiva de Nacional valoraron su caso, por haber salido cedido, sumar experiencia en otro equipo y retornar al club para pelear por su lugar.

“Volvió este año después de dos años en Torque y se lo analizó en la pretemporada”, dijo a Referí Sebastián Taramasco. “A criterio del DT se decidió que se quedara en el plantel”.

En ese sentido, el gerente deportivo de Nacional destacó “la importancia” del acuerdo que firmaron con Rentistas, por el que jugadores y entrenadores albos pasaron a los bichos colorados para sumar experiencia y regresar al club con un mayor rodaje, como ocurrió con Cartagena.