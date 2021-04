Cartagena dijo no a Inter e irá a préstamo a City Torque en un nuevo acuerdo de Nacional y Grupo City

Nacional y Montevideo City Torque tienen previsto cerrar este miércoles el pase a préstamo del volante juvenil tricolor Santiago Cartagena, quien de esta forma jugará en el equipo “ciudadano”.

El futbolista de 18 años se sumará al plantel del entrenador argentino Pablo Marini para tener más minutos y seguir sumando experiencia en el conjunto que además de la actividad local está disputando la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por la que este miércoles (19:15) visita a Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

La cesión está prevista que se firme este miércoles, indicaron a Referí desde el club celeste. El préstamo, agregaron, será hasta diciembre de 2022.

@Nacional

Cartagena en el Parque

El acuerdo incluye una opción de compra al finalizar la cesión en caso de que Montevideo City Torque, club que forma parte del City Group, con Manchester City de Inglaterra a la cabeza, decida fichar al juvenil.

Las opciones de compra son variadas, señalaron desde los celestes, y empiezan con una base de US$ 1,2 millones por el 50% de la ficha.

De esta forma ambos clubes logran un nuevo acuerdo por futbolistas y Nacional se queda con porcentajes de sus futbolistas en futuras transferencias.

City Torque ya fichó de Nacional al zaguero juvenil Renzo Orihuela, quien disputó la temporada 2020 y juega la actual cedido en los albos.

En el caso de Orihuela, las cifras estipuladas en el contrato permiten a Nacional estar frente a un negocio que podrá reportarle más de US$ 8.000.000 por el 80% del pase, si es que finalmente el jugador va cumpliendo la etapas y confirmando su evolución.

Nacional recibió US$ 1.500.000 por el pase en 2020 y acordaron bonos por objetivos cumplidos en el plantel principal de Nacional en 2020 y 2021. Además, se estableció US$ 1.000.000 por llegar a Girona y US$ 5.000.000 por ir al City.

Nacional mantiene un 20% sobre los derechos federativos.

Staff Images / Conmebol

Santi Rodríguez con la de Torque

Además, también incorporó al volante albo Santiago Rodríguez, quien tras el acuerdo que se firmó el 4 de noviembre de 2020 se mantuvo en los tricolores hasta el primer período de pases, en enero pasado, aunque no pudo jugar el Torneo Clausura (enero-marzo). El futbolista quedó habilitado para jugar en los celestes en la temporada 2021, que para City Torque se inició con la Copa Sudamericana y el 8 de mayo con el Apertura.

Grupo City pagó 5.000.000 de euros (US$ 5.500.000) por el 100% de la ficha de Santi Rodríguez a Nacional y a los tricolores le quedaron libre 3.500.000 de euros (US$ 3.800.000), que el club debía recibir en dos cuotas, en noviembre de 2020 y en marzo de este año..

Interesó a Inter de Porto Alegre

Cartagena interesó a Inter de Porto Alegre la semana pasada y hubo contactos entre los clubes, pero finalmente este lunes esa posibilidad quedó descartada por decisión del futbolista, informó Referí.

Tras los contactos confirmados desde la sede de 8 de Octubre, este lunes los brasileños decidieron bajarse de las tratativas, después de la negativa del jugador a viajar.

Inter quería sumar al volante a sus categorías sub 20 y sub 23, esta última es el paso previo a jugar en el plantel principal. Para eso buscaban un préstamo de los tricolores con opción a compra al finalizar la cesión.

@Nacional

Cartagena cuando firmó contrato con Nacional

Cartagena, que fue campeón con Nacional del último Uruguayo, ya suma 10 partidos en Primera división, cinco por el campeonato local, donde marcó su único gol el día de su debut oficial, y otros cinco por Copa Libertadores. Además, forma parte del proceso de selecciones juveniles.

Ante la llegada de más volantes al plantel, como Andrés D'Alessandro, Facundo Píriz, Guillermo May y Maximiliano Cantera, se entendió que el juvenil no iba a tener tantos minutos en Primera y se buscó una cesión, que finalmente será a City Torque.

Desde Nacional explicaron a Referí que las nuevas negociaciones que realiza el club se hacen sobre la base del modelo de contrato que pusieron en práctica para la transferencia de Matías Viña a Palmeiras, que se realizó en enero 2020 y resultó un paso adelante en el traspaso de sus figuras, porque reportó un negocio millonario para el club, por el que ya cobraron, siguen percibiendo dinero y tienen un 35% de la ficha del lateral para recaudar.

En el caso de Cartagena a Inter, en principio se trabajó sobre la base de un acuerdo que permitía la salida del juvenil a préstamo con opción de compra del 50% de la ficha. La otra mitad de la ficha iba a quedar en poder de los albos, para ser socios en una hipotética futura venta.