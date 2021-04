Leandro Fernández: de aquellos ataques con Colo Guerrero y Píriz Álvez a la sociedad con Bergessio

En medio de la incertidumbre sobre el planteo defensivo que hará el entrenador de Nacional, Alejandro Cappuccio, este miércoles a la hora 19 ante Atlético Nacional de Medellín, por el segundo partido de Copa Libertadores y el primero de local de los albos, lo que está confirmado es que el técnico colocará en al ataque al argentino Leandro Fernández junto a su compatriota Gonzalo Bergessio, el capitán y goleador de los albos y mejor jugador de la temporada 2020 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza El Observador.

Luego del encuentro de la semana pasada ante Argentinos Juniors, en el debut copero y el estreno de Cappuccio, y también de Fernández, el DT moverá al atacante desde la banda hacia una posición más cercana al área.

De esa forma, con ambos argentinos en ataque, terminó jugando en los minutos finales, cuando Nacional ya caía por 2-0 y salió a buscar un gol, con Gonzalo Vega, que ingresó en el tramo final, por la banda izquierda.

Nacional

Leandro Fernández con la tricolor

Fernández, que tuvo una buena ocasión al ejecutar un tiro libre que pasó muy cerca, mostrando ser uno de sus fuertes, ha manifestado que puede jugar en cualquier lugar del ataque, si bien ante Argentinos se lo notó más incisivo cuando pasó más arriba, ya con el equipo lanzado.

“Casi siempre jugué con un 9 de área y me distribuyo ahí por el centro de ataque. Los equipos, la mayoría juegan con un solo 9 y eso me llevó a las bandas, como me tocó hacer en Independiente, Vélez e Inter”, dijo a Nacional TV al contar su estilo de juego.

“De mitad de cancha hacia adelante, no tengo problemas de posicionarme en cualquier lado”, agregó.

@Nacional

Leandro en Los Céspedes

Distintos socios

Nacido en una familia futbolera, sus hermanos Brian y Nicolás también son jugadores profesionales de reconocida trayectoria, el santafesino de 30 años hizo formativas en Colón, pero su debut fue en Defensa y Justicia, en 2009, cuando el “halcón de Varela” aún estaba en Primera Nacional, la Segunda argentina, lejos de su exitoso presente continental.

En ese equipo, en el que jugó cuatro temporadas y marcó 9 goles, supo tener como compañero de ataque al uruguayo Marcelo “Colo” Guerrero, quien tuvo un pasaje por Nacional, y en el último año jugó junto a Víctor Píriz Álvez, el delantero de área artiguense que también supo ser figura en el vecino país.

Tras dejar Defensa y Justicia, pasó a Tijuana de México, su primera experiencia internacional, donde jugó un semestre dirigido por su compatriota Antonio Mohamed. En ese equipo, donde estaba Egidio Arévalo Ríos, el principal atacante era José Sand.

De México se fue sin goles. Luego estuvo en Ferro Carril Oeste (2 goles en 21 partidos) y Comunicaciones de Guatemala (4 goles en 20 partidos), hasta que llegó a Godoy Cruz de Mendoza para su debut en la Primera argentina.

En el “tomba” marcó cinco goles en su primer año y en el segundo explotó, de la mano de Gabriel Heinze como DT. En 2015 fue su mejor campeonato con 15 goles en 28 partidos, todos como titular.

¿Cómo jugaba en ese entonces? Por la banda, con el ecuatoriano Jaime Ayoví como 9.

Su gran actuación llevó a que Independiente lo fichara para llegar a un grande de Argentina.

En el rojo de Avellaneda tuvo su mejor temporada en 2017/18, con seis goles y con Ariel Holan como técnico.

Además, a nivel internacional fue campeón de la Copa Sudamericana 2017, en la que marcó cuatro tantos y en la que tuvo como compañeros a los uruguayos Martín Campaña, Gastón Silva y Diego "Torito" Rodríguez. Independiente se coronó campeón en el Maracaná tras ganarle las finales a Flamengo, en las que al argentino no jugó.

En el rojo comenzó como delantero de área en 2017 y después pasó a la banda al jugar Emanuel Gigliotti en el centro del ataque.

Luego, a principios de 2019 fue cedido a Vélez Sarsfield, para volver a ser dirigido por Heinze, donde jugó como delantero centro y conquistó cinco goles, compartiendo ataque en los últimos partidos con el juvenil Thiago Almada. A fin de año el técnico pidió que el club de Liniers lo retuviera, pero la opción de compra era de US$ 7 millones.

Volvió al rojo y a principios de 2020 fue dirigido por Lucas Pusineri para jugar en ataque junto a Silvio Romero, con Braian Romero, quien luego pasaría a Defensa y Justicia, como extremo, junto al paraguayo Cecilio Domínguez.

En ese paso final por Independiente marcó tres goles, los últimos que ha anotado hasta el momento ya que en Inter de Porto Alegre, no convirtió.

Con toda esa experiencia a cuestas, jugando con delanteros de distintas características, Fernández será este miércoles la dupla de Bergessio, quien acostumbra a jugar solo en el área, en lo que puede ser el comienzo de una nueva sociedad para buscar goles, algo que Nacional necesita para sumar sus primeros puntos de local luego de no haber anotado ante Argentinos.

¿Se animará a la línea de tres?

En el resto del equipo la principal interrogante es si el técnico tricolor dejará la línea de cuatro en el fondo para poner una línea de tres final, como ha probado en los entrenamientos de estos días.

En ese caso, los zagueros serán Mathías Laborda, Guzmán Corujo y Christian Almeida, con Brian Ocampo y Camilo Cándido como carrileros.

En el medio, Joaquín Trasante y Felipe Carballo estarán en el medio y habrá que ver si suma a Emiliano Martínez o mantiene al argentino Andrés D’Alessandro, mientras que en ataque estarán Bergessio y Fernández.

Si opta por cuatro en el fondo, la zaga se perfila con Ángelo Gabrielli, Laborda, Corujo y Cándido; Ocampo, Trasante, Carballo y el ingreso de Gonzalo Vega, y ambos atacantes argentinos.

El arquero será otra vez Guillermo Centurión, ya que Sergio Rochet cumple su último partido de sanción.

@Nacional

La nueva camiseta 2021 de Nacional

Por su parte, Atlético Nacional llegó a Montevideo con el impulso del triunfo en su debut copero, por 2-0 de local ante Universidad Católica de Chile, pero con el sabor amargo de haber caído el fin de semana en la liga colombiana.

Los goles de la victoria ante la Católica fueron marcados por Andrés Andrade y Jefferson Duque, dos jugadores que serán de la partida este miércoles.

El entrenador del conjunto 'verdolaga', el brasileño Alexandre Guimarães, reconoció que el equipo juega diferente de visitante que de local, lo que lo ha llevado a perder muchos encuentros fuera de casa. No obstante, aseguró que vienen a Uruguay "a sacar una buena diferencia" con el objetivo de mantenerse líderes en la serie.

En el Gran Parque Central, el anfitrión, Nacional, que estrenará su nueva camiseta, debe comenzar a sumar para que no se le ponga cuesta arriba la copa cuando esta semana se completa la segunda fecha.

Detalles

Alineaciones probables:

Nacional: Guillermo Centurión; Ángelo Gabrielli, Guzmán Corujo, Mathías Laborda y Camilo Cándido; Brian Ocampo, Joaquín Trasante, Felipe Carballo y Gonzalo Vega; Leandro Fernández, Gonzalo Bergessio. DT: Alejandro Cappuccio.

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emanuel Olivera, Yerson Mosquera y Danobis Banguero; Sebastián Gomez, Brayan Rovira, Andrés Andrade, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera; y Jefferson Duque. DT: Alexandre Guimarães.

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Augusto Aragón (ECU)

Hora: 19:00

TV: ESPN 2

Nota: partido de la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores