Carteles truchos: alertan por caída de árboles para reservar estacionamiento 

Hay que tener suerte para encontrar un lugar donde estacionar en Pocitos. La empresa Taym, dedicada a la poda de árboles, decidió usar un método muy particular para asegurarse un lugar: instaló carteles en los que indica que un árbol tiene peligro de derrumbe cuando en realidad no es así. Con el "efecto pánico" logra mantener despejado el sitio donde se coloca la señal de alerta. Pero no hay ningún árbol allí que corra peligro de caerse.

Esto lo pudo comprobar El Observador que, tras ver durante días uno de estos carteles sobre la calle Simón Bolívar entre Gestido y avenida Brasil, consultó a Andrés Abt, alcalde del Municipio CH, sobre el eventual riesgo que podrían sufrir los peatones al pasar por ese lugar.

La respuesta del alcalde reveló la picardía. “Esos árboles no tienen ningún riesgo de derrumbe y los carteles no los ponemos nosotros. Los hace la empresa Taym para tener un espacio libre donde estacionar al otro día, si es que tienen planificado hacer alguna intervención en esa cuadra", aseguró Abt.

Taym es la empresa que controla la poda de los árboles en la mayoría de los municipios de la capital. No necesariamente trabaja cuando hay un inminente riesgo de derrumbe, sino que también realiza tareas de mantenimiento. “Lo que realmente importa transmitir para la tranquilidad de los vecinos es que no existe ningún peligro con esos árboles. Nosotros tenemos controlado el estado de cada árbol del municipio y ninguno sufre peligro de caída”, insistió el alcalde, y destacó que, en caso de que el riesgo fuese real, el procedimiento es otro: primero avisan a los vecinos, después cortan la calle y por último trabajan con tranquilidad sobre el árbol.

La explicación de la empresa

Según supo El Observador, antes de que la empresa pusiera estos carteles falsos en las calles, intentó usar los tradicionales que solicitan “no estacionar”. Pero, al otro día, cuando llegaban los camiones a trabajar en la cuadra, se encontraban con que las señalizaciones no estaban y, en su defecto, había un auto estacionado. A veces los propios vecinos cambiaban el cartel de lugar. En otras oportunidades, directamente desaparecía la señalización del mapa.

“Nadie nunca los respetó, por eso la empresa decidió usar el mensaje de peligro”, apuntó Abt y destacó que ellos, como municipio, no tienen competencias sancionatorias para amonestar a la empresa si notifica un riesgo que no es real.

“Debido a que los carteles, folletería y cintas de pare no son respetados, colocamos esos carteles para poder cumplir con los trabajos solicitados por los vecinos e indicados por el municipio”, explicó a El Observador Cristina Croci, jefa del departamento comercial del la empresa Taym.

Tanto Abt como Croci informaron que están trabajando para diseñar nuevas señales que sean respetadas por los vecinos, pero esta vez sin recurrir a información falsa.