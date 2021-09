Casa Country, el proyecto de la casa soñada y a medida en un barrio privado

Crear una casa desde cero, diseñada a medida, con los amenities que uno elija y en el barrio privado de preferencia. Todo esto es posible a través de Casa Country, el servicio que brinda Balsa y Asociados, en el que se elige un terreno en un barrio privado, se diseña una casa y se construye a gusto del cliente.

Hace seis años, Juan Balsa, Federico Kowalczyk y Mateo Larre Borges crearon el sistema al que hoy migran familias que desean vivir en un entorno seguro y rodeado de naturaleza. En total llevan más de 80 casas construidas en distintas modalidades, algunas como parte de Casa Country y otras como parte de Pilar de los Horneros y La Juana, otros dos proyectos de la firma. "Tenemos un conocimiento en la zona de varios años trabajando. Entre otras cosas, también gerenciamos el Centro Comercial Tahona Plaza, entonces sabemos lo que la gente quiere y lo que la gente busca, y realmente conocemos los barrios y conocemos las copropiedades, conocemos funcionan, entonces siempre invitamos a la gente diciendo que Balsa y Asociados es la puerta de entrada a los barrios privados, porque tenemos toda la oferta, y desde Casa Country brindamos el servicio de generar un diseño a medida", explicó Larre Borges.

"Tenemos un conocimiento en la zona de varios años trabajando". Mateo Larre Borges

Hace seis años, Juan Balsa, Federico Kowalczyk y Mateo Larre Borges crearon el sistema al que hoy migran familias que desean vivir en un entorno seguro y rodeado de naturaleza.

La elección del terreno es uno de los aspectos principales a la hora de comenzar a planificar la construcción. Cada barrio se destaca por tener diversos amenities y servicios, lo que variará el precio del terreno, sin embargo esto no hace que cambie el precio de la construcción, que se mantiene sin importar el barrio elegido. Carmel, Cumbres, Lomas de la Tahona, Viñedos de la Tahona, Mirador de la Tahona, Altos de la Tahona, Colinas de Carrasco, La Asunción, Higueritas y Quintas son los barrios privados en los que da la opción de construir Casa Country, todos ubicados en un radio de tres kilómetros a la redonda de la Tahona Plaza. "El barrio se elige no solo por el precio, sino también por el perfil. Una pareja de jóvenes capaz que prefiere vivir en Viñedos de la Tahona, que es un barrio con espíritu social y muchos eventos, antes que en Lomas de la Tahona, que es un barrio que tiene una población más madura, con familias que buscan tranquilidad", contó Larre Borges, y agregó que si el cliente quiere servicios incluidos, como piscina, gimnasio o cancha de tenis, puede preferir vivir en Carmel o Cumbres, que lo tienen contemplado dentro de los gastos comunes.

Casa Country brinda el servicio de generar un diseño a medida,

Una vez que se recorren los distintos barrios, se selecciona el de preferencia del cliente y se planifica el diseño de la casa. Luego de varias instancias de reunirse se hace un proyecto y se comienza la obra, que demorará entre ocho y 10 meses, momento en el que se le entregará la llave a los propietarios. El precio de cada proyecto se define en relación al precio de la construcción y de los metros cuadrados, y al precio del terreno elegido. Una casa básica de 100 metros cuadrados cuesta alrededor de US$ 160.000 más el valor del terreno, que se pueden conseguir de entre US$ 60.000 y US$ 200.000 y que rondan los 1.000 metros cuadrados. Si a la casa se le agrega losa radiante, piscina, barbacoa y más metros cuadrados el precio de la construcción aumenta, y ronda en US$ 250.000. "El precio de una de una Casa Country no tiene nada que envidiarle al precio de un apartamento en la rambla de Pocitos, que no tiene seguridad, ni piscina ni espacios verdes".

En total llevan más de 80 casas construidas en distintas modalidades.

Desde Balsa y Asociados no solo facilitan la construcción de la casa y la elección del terreno, sino que también ayudan en la financiación, ya que tienen convenio con todos los bancos de plaza. "Te diría que logramos financiar hasta el 80% de las casas por bancos. Además, tenemos una flexibilidad muy grande para financiar, incluso si en algunos casos tenemos que hacerlo con financiación propia, o si hay que hacer híbridos entre el propio banco y contado lo hacemos. Buscamos que así como la casa es personalizada, la financiación también. Esto no es un paquete armado en el que el cliente tiene que adaptarse, sino que se busca solucionarles el poder tener su hogar en un barrio privado", agregó.

"Hay una fuerte migración hacia el territorio este y también por eso estos barrios se están desarrollando mucho, y nosotros somos la entrada para las personas que aspiran a vivir con seguridad, con un gran jardín, con una piscina y con todas las comodidades que quiera". Mateo Larre Borges

Según Larre Borges muchas familias están migrando hacia esta modalidad porque "da una solución rápida, brinda seguridad, hay naturaleza con espacios verdes y amplios y porque el servicio es integral desde Balsa y Asociados". "Hay una fuerte migración hacia el territorio este y también por eso estos barrios se están desarrollando mucho, y nosotros somos la entrada para las personas que aspiran a vivir con seguridad, con un gran jardín, con una piscina y con todas las comodidades que quiera. Queremos que la gente venga un fin de semana a conocer los barrios y que dé un paseo para conocer nuestra propuesta y ver cómo es la vida acá", concluyó.