Caso Astesiano: Fiscalía archivó investigación administrativa por filtraciones

La Fiscalía de Corte archivó la investigación administrativa dispuesta para identificar quién filtró el audio de la entrevista que mantuvo el fiscal Fernando Romano con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano el viernes 10 de marzo, dijeron fuentes fiscales a El Observador. Para el Departamento de Jurídica de la Fiscalía fue imposible determinar quién filtró el material.

Fueron varias las personas que descargaron el audio, entre ellos, funcionarios de la fiscalía, fiscales, pero también abogados particulares que tienen derecho a acceder a la información. De esa forma, para Jurídica no es posible saber quién de todas esas personas filtró el audio que primero divulgó el periodista Eduardo Preve en su columna en radio M24.

Según supo El Observador, la Fiscalía pretende presentar alternativas para reducir las filtraciones en el marco de la Rendición de Cuentas. Pese a que en la mayoría de los casos –como este– es imposible determinar si se trató de algún funcionario infiel o abogados particulares que tienen la misma capacidad de acceder, intentarán mejorar la trazabilidad de la información.

Gómez tomó conocimiento de que el audio se habían filtrado el martes 25 de abril y el miércoles 26 dispuso la investigación.

El audio

Esta conversación, difundida por M24, se dio en la cárcel de Punta de Rieles cuando el fiscal le fue a tomar declaración el 10 de marzo, mientras suplantaba a Gabriela Fossati, y cuando Astesiano señaló que desde que mencionó a Álvaro Delgado en una entrevista con radio Universal cambiaron sus condiciones carcelarias.

"Tengo miedo de estar acá. Mandame para el Comcar, Libertad igual", asegura en otro pasaje según el audio difundido. Según Astesiano, desde que mencionó al secretario de Presidencia en aquella entrevista, sus condiciones cambiaron.

"Cuándo vine (a Punta de Rieles) era normal el módulo. Los cambios los noté a partir que dije en una entrevista, porque me cambiaron (las condiciones) por una entrevista de prensa, enseguida me sacaron el teléfono. Cuándo dije que (Álvaro) Delgado sabía de los rusos que venían porque iban a comprar un frigorífico. Ahí cambió lo mío. Eso no tengo temor de decirlo porque voy a la luna con eso", señala en otro pasaje de la conversación.

En la entrevista que otorgó en noviembre a radio Universal había expresado que en junio de 2021 estaba "en la caña de azúcar con el presidente, el secretario de Presidencia" y el ministro de Ganadería, que entonces era Carlos María Uriarte. "Me llaman a mí por dos rusos que venían a hacer una compra de un frigorífico acá, del frigorífico Sarubbi", comienza contando Astesiano.

"Lo único que me piden a mí era a ver si podía ver lo del ingreso por el covid (...) Se lo planteé al secretario de Presidencia, mismo en la caña de azúcar. Álvaro habla con la secretaria. No fue que él llamo y dijo 'que entren ahora'", relató y agregó que se les dijo que tenían que hacer el trámite correspondiente.

Después de eso dejaron en Torre Ejecutiva una botella de whisky para el excustodio y una bolsa de San Roque para la secretaria de Delgado "en forma de agradecimiento", indicó Astesiano. "No fue porque se le hizo nada raro, ni nada. Se hizo el trámite correspondiente", subrayó.

Ante la repregunta del fiscal de por qué Delgado niega ese relato, Astesiano fue contundente: " Y qué quiere, es el próximo candidato".

"Tengo temor. No sé quién es amigo de quién, han tenido conductas hacia mi persona que son raras y eso es lo que me lleva a pensar de que hay amiguismo por todos lados”, afirma.