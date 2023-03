Caso Astesiano: "Nunca tuve contacto con gente de otros países", dijo supuesto padre de hijos rusos

Un hombre uruguayo de 79 años al que le endilgaron dos hijos rusos que no tenía declaró este viernes ante la Justicia por el caso Astesiano. Sin su conocimiento, dos ciudadanos rusos accedieron a un pasaporte uruguayo que no les correspondía alegando ser hijos suyo. La Fiscalía entiende que esto ocurrió gracias a la banda que generaba partidas de nacimiento apócrifas en la que participó el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Esta audiencia, que presenció El Observador, fue la primera que encabezó la nueva fiscal del caso, Sabrina Flores. El testigo tiene un frágil estado de salud y la Fiscalía no sabía si iba a poder disponer de él en el juicio, razón por la que prestó declaración por videoconferencia desde Maldonado, lugar en el que reside. Allí, el hombre dijo tener un solo hijo, uruguayo, producto de su matrimonio con una mujer oriunda de Young.

"Nunca he visto uno", respondió el testigo cuando la fiscal adscripta Gloria Nicolini le consultó si tenía un pasaporte. Manifestó que, en su vida, solo viajó a Buenos Aires (varias veces por trabajo) y en una oportunidad a Paraguay.

Aseguró que jamás viajó a Rusia ni tuvo "ninguna relación con otra persona" que no fuera su exesposa. Consultado sobre por qué tenía dos hijos de origen ruso inscriptos bajo su nombre, contestó: "No puede ser eso. Yo no tuve ningún contacto sexual con personas de otros países".

También negó haber inscripto a hijos naturales o haber cedido los datos de su partida de nacimiento para que otros lo hicieran. Sin embargo, tenía dos presuntas hijas: Yna Pavlova y Natalia Cherepavnovna.

Consultado por los abogados defensores, negó conocer a los imputados. Se le preguntó específicamente por el escribano Álvaro Fernández y su expareja Patricia Medina, que también residen en Maldonado, pero el hombre mantuvo su versión.

Cruce entre la Fiscalía y la defensa

Al término de la audiencia, el abogado de Patricia Medina, Sergio de Souza, manifestó al juez Alejandro Asteggiante su disconformidad con el proceder de la Fiscalía. Aseguró que no tuvo acceso de forma correcta a las evidencias que hay en contra de su cliente y que hay archivos que no puede abrir.

Por su parte, Flores y Nicolini le advirtieron que se le fue entregada en tiempo y forma toda la información, pero la carpeta es muy extensa y es responsabilidad suya identificar qué es lo que refiere a su clienta. Le dejaron en claro que ellas no iban a hacer su trabajo.

Sin embargo, De Souza insistió sobre el punto e indicó que hay archivos que no puede abrir. Finalmente, acordaron que él presente un nuevo escrito en Fiscalía y especifique a qué archivos no pudo acceder.